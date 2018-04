Niezawodne oko snajpera. Lewandowski dobił przeciwnika





Foto: PAP/EPA/LUKAS BARTH | Video: PAP/EPA Lewandowski przypieczętował zwycięstwo Bayernu

Bayern dość szybko dał się zaskoczyć, ale później pokazał klasę. Mistrzowie Niemiec w meczu 30. kolejki Bundesligi pokonali na własnym boisku Borussię Moenchengladbach 5:1. Trochę odpoczynku dostał tym razem Robert Lewandowski, który zagrał ostatnie 20 minut. Na zdobycie bramki czasu i tak mu starczyło.

W Bundeslidze Bayern o nic już nie walczy. Mistrzostwo zaklepał sobie w minionym tygodniu, może więc skupić się na rozgrywkach Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec, gdzie jest już w półfinałach.

W sobotę zagrać mogli zatem piłkarze, którzy zazwyczaj pełnią rolę zmienników. I tak na ławce usiadł Lewandowski, czy skrzydłowi Franck Ribery i Arjen Robben.

"Znowu Real - niewiarygodne!". Bayern i Lewandowski komentują Po roku przerwy... czytaj dalej » To Bawarczykom nie przeszkodziło, błyszczał szczególnie zmiennik Polaka, ale zaczęło się dość sensacyjnie.

Musieli gonić wynik

Jako pierwsza, za sprawą Josipa Drmicia, trafiła Borussia. Monachijczycy przegrywali i wydawało się, że trwająca od marca 2016 roku seria 36 meczów bez porażki na Allianz Arena może dobiec końca.

Gospodarze szybko się jednak pozbierali. Do szatni zeszli już prowadząc. Oba trafienia zanotował zastępujący Lewandowskiego Sandro Wagner.

Druga część meczu to już pełna dominacja Bawarczyków. Borussia czekała tylko na najniższy wymiar kary, ale Bayern litości nie miał. Po golu dorzucili jeszcze Thiago Alcantara i David Alaba. Chwilę później na murawie zameldował się "Lewy" i to właśnie on postawił kropkę nad i. Polak bardzo spokojnie wykończył podanie Joshuy Kimmicha. W strzeleniu gola nie przeszkodziło mu mocno podbite oko po meczu z Sevillą w Lidze Mistrzów.

Bayern już myśli o półfinale Pucharu Niemiec. Ten we wtorek, a rywalem będzie Bayer Leverkusen.

Bayern - Moenchengladbach 5:1

Bramki: Wagner (37, 41), Alcantara (51), Alaba (68), Lewandowski (82) - Drmić



Wyniki 30. kolejki Bundesligi:

Wolfsburg - Augsburg 0:0

Hertha - Koeln 2:1

Hoffenheim - HSV 2:0

Leverkusen - Frankfurt 4:1

Stuttgart - Hannover 1:1

Bayern - Moenchengladbach 5:1

niedziela:

Schalke - Dortmund

Werder - RB Lipsk

poniedziałek:

Mainz - Freiburg