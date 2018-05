Bayern w dwie minuty wybrnął z tarapatów. Pomógł Lewandowski





Bayern potwornie męczył się w pierwszej połowie ze spadkowiczem. Po przerwie przyspieszył, wbił trzy gole i zwyciężył na wyjeździe z FC Koeln 3:1.

W pierwszej połowie goście byli w opałach, jakby nie otrząsnęli się jeszcze po odpadnięciu z Ligi Mistrzów. Koeln nie miało nic do stracenia. Co prawda piłkarze z Kolonii spadli już z ligi, ale chcieli godnie pożegnać się z kibicami. To był ostatni mecz klubu - przynajmniej na rok - w Bundeslidze.



I gospodarze z pasją ruszyli na mistrza Niemiec. Już w 3. minucie bramkarz Sven Ulreich musiał ratować bawarski zespół. Później doskonałe okazje marnowali i napastnik Simon Terodde, i pomocnik Simon Zoller, choć razem z Teroddem mieli przed sobą tylko Ulreicha. W monachijskie pole karne zapędził się również prawy obrońca Marcel Risse, ale uderzył minimalnie nad poprzeczką.

Samobój obrońcy

W 31. minucie gospodarzy wyręczył Niklas Suele. Obrońca gości tak niefortunnie wybijał piłkę, że ta w końcu odbiła się od słupka i wpadła do bramki.



W pierwszej połowie pudłował również Robert Lewandowski. Przy drugiej próbie genialnie interweniował jednak Timo Horn. Ale po przerwie wszystko wróciło do normy. Gra Bayernu wyglądała na miarę mistrza Niemiec. Defensywa gospodarzy padła niemal równo po kwadransie. Wyrównał James Rodriguez po asyście Thomasa Muellera.



Dwie minuty później na gola doczekał się Lewandowski. To była formalność. Polski napastnik miał kilka metrów do bramki, strzelił pewnie przy słupku po podaniu Muellera. Koronę króla strzelców od dawna ma w kieszeni. Po 33. kolejce ma 29 bramek, drugi Nils Petersen z Freiburga - 15. Występ zakończył w 77. minucie. Zastąpił go Sandro Wagner.



Minutę później wynik spotkania ustalił Corentin Tolisso.

Lewandowski jest o krok od granicy 30 goli

Wyniki 33. kolejki:

Augsburg - Schalke 1:2

Werder - Bayer 0:0

Borussia D. - Mainz 1:2

Koeln - Bayern 1:3

Eintracht - Hamburger SV 3:0

Hannover - Hertha 3:1

Borussia M. - Freiburg 3:1

RB Lipsk - Wolfsburg 4:1

Stuttgart - Hoffenheim 2:0