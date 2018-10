To nie zadyszka, to kryzys. Bayern ograny w Monachium





W Bayernie źle się dzieje. Kolejny mecz bez zwycięstwa, tym razem bolesna porażka, bo u siebie z Borussią Moenchengladbach 0:3. Tymczasem druga Borussia, ta z Dortmundu, ucieka w ligowej tabeli.

Alarm w Monachium włączono jeszcze przed siódmą kolejką Bundesligi, bo Bayern w trzech ostatnich występach nie potrafił wygrać. Zremisował z Augsburgiem, przegrał z Herthą, a w Lidze Mistrzów podzielił się punktami z Ajaksem. Spadek formy kosztował monachijczyków pozycję lidera w obu rozgrywkach.



Trenerowi Niko Kovacowi dostało się za wyniki i za przesadną rotację składem.

Dwa gole w 16 minut i konsternacja

W sobotę nic się nie zmieniło. Owszem, Bayern atakował i atakował, jakby od początku chciał złamać obronę gości. Co z tego, wystarczyło 16 minut i w Monachium wyrywano sobie włosy z głowy.



Piłkarze Borussii przetrwali napór mistrzów Niemiec i wyprowadzili pierwszą składną akcję. Ładnie rozegrali piłkę, a zza pola karnego przymierzył Alassane Plea. Francuz malijskiego pochodzenia udowodnił w trzech poprzednich meczach, że akurat on potrafi strzelać i trafiać. Na Allianz Arenie zapanowała konsternacja.

Ale za chwilę było jeszcze gorzej. To była dziesiąta minuta, a minęło kolejnych sześć i znów gol dla zespołu z Moenchengladbach. Zaczęło się od podania bramkarza Manuela Neuera do Thiago Alcantary. Hiszpan nie opanował piłki, przejął ją Lars Stindl, który łatwo oszukał Matsa Hummelsa i strzelił z linii pola karnego na 2:0.

Borussia wcale nie grała wybitnego spotkania. Po prostu doskonale broniła i była skuteczna. A Bayern? Jak ostatnio - bez szybkości, bez pomysłu na grę, bez stylu. Za to z koszmarnymi błędami przy wyprowadzaniu piłki. Gdy mistrzowie schodzili do szatni, mieli spuszczone głowy.

Nieuznany gol Lewandowskiego

Kovac musiał coś zmienić. Posadził na ławce Arjena Robbena i Thomasa Muellera, a posłał na plac Francka Ribery'ego i Serge'a Gnabry'ego. Coś drgnęło. Wiatru w żagle monachijczykom dodał zwłaszcza ten drugi, który dwoił się i troił. Raz podał tak, że niewidoczny dotąd Robert Lewandowski był bardzo blisko strzelenia kontaktowego gola. Zabrakło centymetrów, dośrodkowanie okazało się za mocne.

Za chwilę Lewandowski stanął przed kolejną szansą. Tym razem piłkę perfekcyjnie opanował, gdy podawał do niego Joshua Kimmich. Polak trafił do bramki, ucieszył się on i kibice, ale tylko na chwilę. Sędzia dopatrzył się minimalnego spalonego.

To mógł być przełomowy moment spotkania.

Nokaut

Tymczasem goście wyprowadzili jeszcze jeden cios. Było sprytne wykonanie rzutu rożnego, piłka trafiła do Patricka Herrmanna, który strzałem z woleja rozstrzygnął losy meczu. Nokaut i wstyd.



Borussia wygrała i przeskoczyła Bayern w tabeli. FCB jest piąty, a może być gorzej, jeśli w niedzielę trzy punkty zgarnie RB Lipsk.



Wyniki 7. kolejki:

Borussia Dortmund - Augsburg 4:3

Hannover - VfB Stuttgart 3:1

FSV Mainz - Hertha Berlin 0:0

Fortuna Duesseldorf - Schalke 0:2

Werder Brema - VfL Wolfsburg 2:0

Bayern Monachium - Borussia M'Gladbach 0:3

w niedzielę:

Freiburg - Bayer Leverkusen

Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

RB Lipsk - Nuernberg