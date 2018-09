Lewandowski odpoczywał, Bayern stracił pierwsze punkty





Bayern bez Roberta Lewandowskiego długo nie zachwycał, ale kroczył po kolejne zwycięstwo w lidze niemieckiej. Jednak przed końcem goście z Augsburga nieoczekiwanie się postawili, wbijając gola na 1:1.

Polski napastnik strzelał do tej pory jak na zawołanie. Czy to w krajowym pucharze, czy przede wszystkim w Bundeslidze, a ostatnio trafił również w Lidze Mistrzów. Trener Niko Kovac we wtorkowy wieczór pozwolił więc odetchnąć Lewandowskiemu. Z Augsburgiem zastąpił go Sandro Wagner. Trudno uznać, żeby rezerwowy szansę wykorzystał, bo bramki przeciwko przeciętnemu rywalowi nie zdobył. Ale i cały zespół nie oczarował, na domiar złego tracąc pierwsze punkty w sezonie.

"Lewy" uwielbia im strzelać. Tak pobił rekord Schalke 04 to... czytaj dalej » Wagner przed przerwą miał swoje okazje, ale je zmarnował. Próbował jeszcze i odradzający się ostatnio Renato Sanchez, i Serge Gnabry. Strzał tego drugiego doskonale wybronił bramkarz gości Andreas Luthe.

Zgubił piłkę

Gnabry na początku drugiej połowy wystąpił w głównej roli. To po podaniu 23-letniego napastnika Arjen Robben trafił do siatki. Holenderski skrzydłowy zanotował trzecią bramkę. Wcześniej za każdym razem monachijczycy zwyciężali. Podobnie miało być z Augsburgiem. Gościom momentami brakowało idei i umiejętności, żeby śmielej zaatakować.

Długo okoliczności meczu sprawiały, że Kovac nie musiał sięgać po Lewandowskiego. Polak może żałować, bo Augsburg to jego ulubiony rywal. W meczach z tym klubem zdobył aż 18 bramek. I ostatecznie może żałować szkoleniowiec Bawarczyków.

W minucie 87. Manuel Neuer zgubił piłkę po dośrodkowaniu przeciwników. Ta zaraz trafiła do Felixa Goetze, który klatką piersiową umieścił ją w bramce. Golkiper gospodarzy znów nie zachował czystego konta na własnym stadionie.

Bayern w tabeli jest niezagrożony. Drugi Werder traci do mistrzów Niemiec dwa punkty.

Źródło: PAP/EPA Gol Robbena zapewnił tylko punkt Bayernowi

