Buffon zapowiedział odejście. Nadszedł czas Szczęsnego





Szczęsny ma być następcą Buffona

Ten moment w końcu musiał nadejść. Gianluigi Buffon, bramkarska ikona Juventusu i reprezentacji Włoch, po sezonie opuści klub. 40-letni zawodnik poinformował o tym na czwartkowej konferencji prasowej.

- W sobotę zagram ostatni mecz dla Juventusu. To najlepszy sposób, żeby zakończyć tę wspaniałą przygodę - przyznał Buffon. Czy zamierza rezygnować z grania całkowicie zdradzić nie chciał. - Kilka tygodni temu byłem przekonany, że to koniec. Ale ostatnio pojawiło się kilka ciekawych ofert - ujawnił.

Najdroższy i najlepszy

Szczęsny z mistrzostwem, Milik z golem Juventus z... czytaj dalej » Z zespołem żegna się jeden z jego największych symboli. Słowo "legenda" w odniesieniu do piłkarzy bywa nadużywane. W przypadku Buffona jest całkowicie uzasadnione.

Do Juve przyszedł 17 lat temu, z Parmy, wówczas za 53 miliony euro, co do ubiegłego roku (transfer Edersona do Manchesteru City) pozostawało transferowym rekordem, jeśli chodzi o bramkarzy. Przez kilkanaście sezonów sumiennie pracował, aby zapamiętano go nie tylko z tego powodu.

Stara Dama zdobywała w jego erze tytuł za tytułem, jej bramki niezmiennie strzegł właśnie Gigi, który zapisywał na koncie kolejne osiągnięcia. Szalejąc między słupkami uzbierał jedenaście mistrzostw, zachował aż 300 czystych kont, a dwa lata temu przeciwnicy nie potrafili go pokonać przez 974 kolejne minuty. Rekordów tych pobić nie będzie niełatwo.

Trzy przegrane finały

Przynajmniej kilka miesięcy dłużej miała potrwać jego przygoda z reprezentacją. Plany legły w gruzach pod koniec ubiegłego roku, gdy Włosi przegrali barażowe spotkanie ze Szwecją, co zamknęło im drogę do rozpoczynającego się w czerwcu mundialu. W barwach Italii mistrzostwo zdobył już wcześniej.

Na liście najważniejszych trofeów nie ma mistrzostwa Europy i tytułu Ligi Mistrzów. Brak tego ostatniego musi boleć go najbardziej, bo w wielkim finale tych rozgrywek wystąpił aż trzykrotnie.



Czas Szczęsnego

Podczas czwartkowej konferencji Buffonowi towarzyszył Andrea Agnelli. Prezes Starej Damy zapowiedział, że w przyszłym sezonie pierwszym bramkarzem będzie Wojciech Szczęsny, który w trwających jeszcze rozgrywkach był zmiennikiem Włocha. Kilka minut później ciepło o Polaku wypowiadał się sam Gigi.

- Juventus ma świetnego bramkarza, 27-letniego. To bardzo inteligentny chłopak. Od kiedy jest w Juventusie chłonie wszystko. Ma odpowiednie predyspozycje, także te pozaboiskowe - powiedział Buffon.

Co dalej?

Sobota będzie jeszcze należeć do niego. Juventus zagra z Veroną w ostatniej kolejce ligi. Już jako mistrz Włoch, co zapewnił sobie przed tygodniem. Kilka dni wcześniej sięgnął po puchar kraju.

Przyszłość bramkarza wyjaśni się w ciągu najbliższych dni. W mediach spekuluje się, że może trafić do argentyńskiego Boca Juniors, o czym mówił jego agent. Wcześniej, gdy wydawało się, że Buffon z bronieniem da sobie spokój definitywnie spekulowano, że może objąć stanowisko kierownicze - w reprezentacji lub swoim ukochanym Juventusie.