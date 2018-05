Buffon w końcu przeprosił. "Przekroczyłem pewną granicę"





Żegnający się z Juventusem bramkarz Gianluigi Buffon pierwszy raz od pamiętnego meczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów odniósł się do cierpkich słów skierowanych do angielskiego sędziego Michaela Olivera. - Przekroczyłem pewną granicę i za to przepraszam - powiedział Włoch.

Turyńczycy odpadli w ćwierćfinale. Zadecydowała bramka z rzutu karnego strzelona przez Real w ostatnich sekundach rewanżu. Zdaniem Buffona jedenastka rywalom się nie należała. Wściekły zareagował tak gwałtownie, że dostał czerwoną kartkę. Na dodatek potem sędziego obraził, mówiąc między innymi, że ten ma "zamiast serca śmietnik".



Teraz by go uściskał

Ulga w Madrycie. Cristiano wrócił do treningów Dobra wiadomość... czytaj dalej » - Przez 23 lata kariery w Lidze Mistrzów nigdy wcześniej nie zostałem wyrzucony z boiska, zawsze postępowałem uczciwie. Gdybym ponownie zobaczył sędziego, to bym go uściskał. Powiedziałbym mu, że w tak ważnym meczu powinien mieć więcej czasu na podjęcie decyzji - przyznał Włoch.

- Przy tych uczuciach i rozczarowaniu przekroczyłem granicę, za co przepraszam. Po kilku dniach zrobiło mi się przykro. Obraziłem sędziego, człowieka, który może się przecież pomylić - dodał Włoch.

Buffon w jednej kwestii nie zmienił zdania. Wciąż uważa, że karny się Realowi nie należał. - Moja ocena sytuacji pozostaje taka sama - zaznaczył.

Siedemnaście sezonów

40-letni bramkarz ogłosił w czwartek, że kończy grę w Juventusie i w reprezentacji. Na konferencji prasowej zapowiedział, że ostatnim jego meczem w barwach Juve będzie sobotnie spotkanie z Veroną. W klubie zastąpi go Wojciech Szczęsny. W Turynie spędził w sumie siedemnaście sezonów.