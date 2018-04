Zabił marzenia Buffona. "Mistrz wyjątkowego poziomu"





Foto: PAP/EPA/ANDREA DI MARCO | Video: PAP/EPA Buffon nie był w stanie zatrzymać Ronaldo

Fantastyczną przewrotką Cristiano Ronaldo żyje cały piłkarski świat. Wyczynu Portugalczyka przemilczeć nie mógł też Gianluigi Buffon i - jak zwykle - w wypowiedzi nie zabrakło mu klasy. - Cristiano jest mistrzem wyjątkowego poziomu - przyznał bramkarz Juventusu.

We wtorkowy wieczór Real Madryt rozbił Juventus na jego stadionie 3:0 i jest bardzo blisko awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Bohaterem meczu był CR7, który wbił dwie bramki. Szczególnej urody była ta na 2:0, kiedy do siatki trafił uderzeniem przewrotką.

Źródło: PAP/EPA Cudowna przewrotka Ronaldo

Jak Pele i Maradona

Klasę rywala na pomeczowej konferencji docenić potrafił stojący w bramce Juve Buffon. - Cristiano jest mistrzem wyjątkowego poziomu. Tylko on i Messi potrafią w pojedynkę wygrywać najważniejsze mecze. Bez wahania mogę ich porównać do Pelego i Maradony - mówiła legenda włoskiej piłki.

Oddają hołd Ronaldo. "Z której planety przybyłeś?", "Specjalne miejsce wśród pereł" Po takim meczu, a... czytaj dalej » - Byliśmy mniej precyzyjni i popełnialiśmy więcej niż zwykle błędów, ale to dlatego, że oni (Real - red.) są po prostu najlepsi - dodał.

Koniec marzeń o LM

Dla Gigiego tegoroczne rozgrywki Champions League są prawdopodobnie ostatnimi w karierze. Od dłuższego czasu mówi się, że po trwającym sezonie zakończy zawodową karierę. Mimo wielkiej klasy nie uda mu się zatem choćby raz wygrać LM.

- Czuję wielki żal. Moje marzenie o wygraniu Ligi Mistrzów nie jest możliwe. Grając z takim przeciwnikiem, zwykli śmiertelnicy nie mają szans - zakończył.

Real ma kapitalny wynik, ale awans musi jeszcze przyklepać w rewanżu. Ten już 11 kwietnia.