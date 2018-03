Buffon wrócił. "Ciągle mogę być przydatny"





Zamieszanie wokół Gianluigiego Buffona. Legendarny bramkarz wycofał się z decyzji o zakończeniu reprezentacyjnej kariery i teraz musi mierzyć się z krytyką.

40-letni bramkarz Juventusu swój rozbrat z kadrą ogłosił po tym, jak Włosi przegrali baraż ze Szwecją i stracili szanse na awans na mundial. Wtedy były łzy i deklaracje, że Squadra Azzurra potrzebuje nowego otwarcia, świeżej krwi.

Tamte wydarzenie miały miejsce w listopadzie. Teraz mamy marzec, a Gigi zdanie zmienił diametralnie. Tydzień temu tymczasowy selekcjoner Luigi Di Biagio wysłał mu powołanie na towarzyskie mecze Włochów z Argentyną (w Manchesterze) i Anglią (w Londynie), a legendarny bramkarz nawet się nie zastanawiał. Na zgrupowanie przyjechał.

"Zabawny kraj"

Były łzy, jest powołanie. Weteran zostaje w bramce Gianluigi Buffon,... czytaj dalej » To we włoskich mediach wywołało sporo kontrowersji, pojawiła się nawet krytyka wymierzona w piłkarza. Pisano, że chce on śrubować rekord liczby występów w drużynie narodowej. Obecnie Gigi ma ich 175, co jest najlepszym osiągnięciem ze wszystkich europejskich reprezentacji.

- Nie chcę komentować tych opinii. Zawsze miałem pozytywny wpływ na kadrę i łączyłem ludzi. Nie jestem tutaj, żeby się pokazać. Mam 40 lat, ale ciągle mogę być przydatny. Wciąż jestem przecież bramkarzem Juventusu - stwierdził golkiper na konferencji prasowej w Manchesterze i zasugerował, że we Włoszech nadal nie ma lepszego od niego bramkarza.

- Włochy to zabawny kraj, lubiący kontrowersje. Ale kontrowersje wokół mnie to zwykłe szukanie sensacji - dodał.

Na zmianę ze Szczęsnym

Już jakiś czas temu Buffon zapowiedział, że obecny sezon będzie jego ostatnim w zawodowej karierze. Wciąż jednak oficjalnie tego nie potwierdził. W klubie jego zmiennikiem jest Wojciech Szczęsny, który znajduje się w doskonałej formie i w Serie A rozegrał już 14 meczów.

- Wciąż nie wiem, czy ostatni mecz zagram dla kadry, czy Juve - powiedział w czwartek.