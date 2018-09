"Jedno mogę zdradzić". Brzęczek wybrał bramkarza na Irlandię





Jerzy Brzęczek był bardzo tajemniczy, nie chciał rozmawiać o składzie na spotkanie z Irlandią. - Poznamy go we wtorek o 20.45 - rzekł selekcjoner na poniedziałkowej konferencji prasowej we Wrocławiu. Zdradził jedynie, kto stanie w bramce.

Gol w debiucie, sześciu selekcjonerów, kapitańska opaska. 10 lat Lewandowskiego w kadrze 10 września 2008,... czytaj dalej » Dla Polaków spotkanie z Irlandczykami we Wrocławiu będzie drugim i ostatnim podczas wrześniowego zgrupowania. W miniony piątek zremisowali w Bolonii z Włochami 1:1 w ramach rozgrywek Ligi Europy.

We wtorek z Wyspiarzami zagrają towarzysko.

- Skład uzależniamy od sytuacji na ostatnim przedmeczowym treningu. Po meczu w Bolonii na lekkie urazy narzekają Piotr Zieliński i Jan Bednarek. Z Irlandią zagramy bardzo podobnym ustawieniem jak z Włochami. Jedno mogę zdradzić: w bramce rozpocznie Wojtek Szczęsny - przyznał Brzęczek.

Selekcjoner po raz kolejny podkreślił również, jak będzie wyglądała rywalizacja między bramkarzami. W dwóch meczach Ligi Narodów zagrać ma Szczęsny i w dwóch pozostałych Łukasz Fabiański. W międzyczasie, w jednym ze sparingów, wystąpi Łukasz Skorupski.

Jubileusz kapitana

Wtorkowy mecz może być setnym, jaki w kadrze rozegra Robert Lewandowski.



- Nic jeszcze nie szykowaliśmy. Jeszcze nie mamy gwarancji, że Robert zagra - przyznał obecny na konferencji prasowej Grzegorz Krychowiak, który prywatnie przyjaźni się z Lewandowskim.

- Na Grześka i Wojtka (Szczęsnego - red.) zawsze można liczyć. Coś ciekawego na pewno się wydarzy - dodał z uśmiechem Brzęczek.



Selekcjoner rozwiał również wątpliwości dotyczące opaski kapitańskiej, w sytuacji gdyby Lewandowski dostał we wtorek wolne. - W tej kwestii nic się nie zmienia. Jak Roberta nie ma na boisku, to kapitanem jest Kamil Glik - oznajmił.

Pod wrażeniem Piątka

Jeśli Lewandowski we Wrocławiu nie zagra, ma kto go zastąpić. Na debiut w kadrze czeka Krzysztof Piątek, który po transferze do włoskiej Genoi znajduje się w kapitalnej formie.

- Znam go jeszcze z boisk ekstraklasy. Jestem pod wielkim wrażeniem jego wejścia w Serie A i jego skuteczności. Cieszę się, że mamy na zgrupowaniu trzech napastników wielkiego formatu. To zawsze dylemat dla trenera, ale zawodnicy rozumieją, że jest ogromna rywalizacja. Mam nadzieję, że sportową złość pokażą na boisku - stwierdził szkoleniowiec, który w ubiegłym tygodniu zadebiutował w roli selekcjonera.

Brzęczek zmierzył się także z pytaniem o reprezentację najbliższych rywali. - Nie zajmujemy się kontuzjami Irlandczyków. To dumny naród i podchodzimy do nich z wielkim szacunkiem. Nie może nam zabraknąć agresywności - zapowiedział.

