Brutalnie faulowali gwiazdę City. Sami mają sezon z głowy





Foto: Twitter | Video: PAP/EPA Kibice City odetchnęli z ulgą, De Bruyne już gra

Po ich faulach gwieździe Manchesteru City groziło nawet zerwanie więzadeł. W rzeczywistości stało się jednak tak, że sezon z głowy ma nie Kevin De Bruyne, a dwaj winowajcy Jason Puncheon i Scott Dann.

W sylwestrowe popołudnie piłkarze The Citizens wybrali się do Londynu na mecz z Crystal Palace. Chcieli przedłużyć do dziewiętnastu serię zwycięskich meczów, ale skończyło się na bezbramkowym remisie. Po spotkaniu więcej mówiło się nie o przerwanej passie ekipy Pepa Guardioli, a kontuzji dwóch gwiazd City - Gabriela Jesusa i De Bruyne'a.

Brazylijczyk doznał urazu więzadła pobocznego i niektóre źródła piszą o możliwych dwóch miesiącach, inne przypominają, że taką kontuzję leczy się od trzech tygodni do trzech miesięcy.

Oglądając mecz, wydawało się, że gorzej może się on skończyć dla Belga. W jego nogi brutalnie wchodzili bowiem w pierwszej połowie kapitan Orłów Dann, a w drugiej wice-kapitan Puncheon.





Nasty challenge this. But should Jason Puncheon have been sent off? pic.twitter.com/xseTJUrNmt — Football Bang (@football_bang) December 31, 2017





Crystal Palace duo Scott Dann and Jason Puncheon will be out ”for a long period of time” after damaging cruciate knee ligaments in separate tackles on Manchester City midfielder Kevin de Bruyne. #CPFCpic.twitter.com/fYcf9zb5x5 — Football Manics (@footballmanics) January 2, 2018

Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe

W rzeczywistości jednak pomocnik City dograł do końca, w przeciwieństwie do faulujących go rywali. Brutalne ataki angielskich piłkarzy skończyły się dla nich opuszczeniem boiska na noszach. Mało tego, jak poinformował trener Roy Hodgson, obaj nie wystąpią już w tym sezonie Premier League! Jeden ma pęknięcie, a drugi uszkodzoną łąkotkę.

"Dann i Puncheon doznali urazów więzadeł krzyżowych, obaj prawdopodobnie poddadzą się operacji i raczej w tym sezonie nie będą gotowi już do gry, bo to bardzo poważne obrażenia" - brzmi komunikat klubu.





”It’s going to be hard for them to be ready for the start of next season...” https://t.co/088d1mTfxY — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 3, 2018

Kontuzje obu zawodników może oznaczać problemy dla londyńczyków w kontekście walki o utrzymanie w elicie. Póki co, Crystal Palace zajmuje 14. miejsce.

A De Bruyne? Belg szybko wrócił do siebie i nie tylko zagrał w kolejnym meczu The Citizens - z Watfordem we wtorkowy wieczór (3:1), ale i był jednym z najlepszych na boisku.