Pożegnał się golem w 99. minucie. "W moim stylu. Średnie przyjęcie i dobry strzał"

Żegnający się z Wisłą Paweł Brożek wszedł jako rezerwowy i w ostatniej minucie uratował remis z Lechem. - To był jeden z najpiękniejszych momentów dla mnie. Zapamiętam to do końca życia - mówił bohater Białej Gwiazdy.

Legia zwycięska, ale bez fety. Zadecyduje ostatnia kolejka W niedzielę Legia... czytaj dalej » Była 99. minuta, Lech prowadził 1:0, kiedy Brożek wpadł z piłką w pole karne. 35-letni napastnik strzelił pewnie, obok słupka, ratując Wiśle remis. Punkt zdobyty w niezwykłych okolicznościach sprawia, że krakowianie mają jeszcze szanse na awans do europejskich pucharów. W ostatniej kolejce muszą ograć Górnika i liczyć na porażkę czwartej w tabeli Wisły Płock z Jagiellonią.



- Ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć. To był jeden z najpiękniejszych momentów dla mnie. To całe pożegnanie, ta bramka, potem fetowanie przez kibiców mojego nazwiska i Arka Głowackiego. Zapamiętam to do końca życia – mówił bohater Wisły.

"Marzyłem o takim finale"

Brożek i Głowacki (nie wystąpił z powodu kontuzji) zostali uroczyście pożegnani przed meczem przez władze klubu. Kibice na ich cześć przygotowali specjalną oprawę. A napastnik odwdzięczył się bramką. Na Lecha ma patent, bo to było już 13. trafienie w meczach przeciwko Kolejorzowi.



- To był gol w moim stylu, czyli średnie przyjęcie i dobre strzał – żartował strzelec.



I dodał: - Marzyłem o takim finale. Nie ukrywam, że od pewnego czasu myślałem, aby zakończyć swoją grę w Wiśle bramką. Dzięki Bogu mi się to udało i niezmiernie się cieszę. Chciałbym podziękować kibicom za te wspaniałe momenty, które tutaj przeżyłem i za to pożegnanie.





Głowacki i Brożek zostali pożegnani przez kibiców

Brożek nie ukrywał, że wchodząc na boisko, z trudem powstrzymywał łzy. - Cały dzień miałem niespokojny, nie byłem sobą. Najgorsze, czyli konferencja prasowa w piątek, była już za mną, ale dzisiaj mało brakowało, aby przed wejściem na boisko popłynęły łzy, ale po raz kolejny wytrzymałem. W szatni dostałem podziękowania od drużyny, ja też im podziękowałem za te wspaniałe momenty. Za ten czas, który mogłem z nimi spędzić - wyznał.

To nie koniec

Dwa ciosy Jagiellonii. Ciągle liczy się w walce o mistrzostwo Jagiellonia nadal... czytaj dalej » Kariery jednak nie zamierza kończyć. - Coś mi "Wasyl" (Marcin Wasilewski) mówił, że chce mnie Chojniczanka - żartował, ale po chwili zapewnił, że stać go jeszcze na grę na wysokim poziomie.



- Przed tym meczem zgrałem wiosną tylko przez dziesięć minut. Zawsze moja forma była wielką niewiadomą. Nic mi nie dolegało, byłem cały czas w treningu, ale nawet patrząc na to moje przyjęcie piłki przy zdobywaniu goli, to widać było, że to nie jest moja optymalna forma, bo nie mogła być. To mecze dają zawsze pewność siebie i weryfikują przygotowanie fizyczne. Dzisiaj zagrałem przez ponad dwadzieścia minut, więc po pół roku wakacji dałem radę - podkreślił najbardziej utytułowany piłkarz w historii Wisły.



Do klubu trafił w wieku 16 lat w 1999 roku. Jest siedmiokrotnym mistrzem Polski i drugim strzelcem Białej Gwiazdy po Kazimierzu Kmieciku. W 397 meczach wbił 166 goli.

Brożek to legenda Wisły