Adriano zdradza kulisy swojego upadku. "Piłem wszystko, co wpadło mi w ręce"





Foto: Wikipedia (CC BY SA 2.0) | Video: Wikipedia (CC BY SA 2.0) Adriano zagrał w 48 meczach reprezentacji Brazylii

Kilkanaście lat temu był jednym z czołowych napastników świata, "czystym zwierzęciem", jak określał go Zlatan Ibrahimović. Wszystko posypało się po śmierci ojca, kiedy wpadł w depresję, zaczął imprezować i dużo pić. Teraz Brazylijczyk Adriano zdradził kulisy swojego piłkarskiego upadku.

Kiedy w 2001 roku młody Adriano pojawił się w Europie, wydawało się, że futbolowy świat leży u jego stóp. I początkowo wszystko szło doskonale. W barwach Interu, Fiorentiny i Parmy błyszczał, był skuteczny, a sporo pożytku dawał także kadrze Canarinhos.

Wszystko posypało się, kiedy wrócił do Interu. Był rok 2004. Zaledwie 22-letni "Imperator", jak nazywano go już wtedy, stracił ojca. Wielka strata, jeszcze większe oczekiwania - to było dla niego za dużo.

Impreza za imprezą

36-letni obecnie piłkarz opowiedział brazylijskiemu magazynowi "R7" o tym, najtrudniejszym w swoim życiu, czasie. Otwarcie przyznał, że w ośrodku treningowym Interu notorycznie pojawiał się pijany.

- Jedyne, co wiem, to że potwornie cierpiałem. Śmierć taty pozostawiła we mnie ogromną pustkę, czułem się samotny. Ciągle było gorzej, zacząłem się izolować - wspomina.

Tyle że ta izolacja nie trwała długo. Brazylijczyk wyszedł do ludzi, otworzył się na nich nawet za bardzo. - We Włoszech byłem sam, smutny i popadałem w depresję. Wtedy zacząłem pić. Szczęście czułem tylko wtedy, gdy piłem. Robiłem to każdej nocy. Wlewałem w siebie wszystko, co wpadło mi w ręce - wino, whiskey, wódkę, piwo i jeszcze więcej piwa - przyznał napastnik, który dla kadry Brazylii strzelił 27 goli.

Źródło: Wikipedia (CC BY SA 2.0) / Oscar Federico Bodini Adriano najskuteczniejszy był w barwach Interu

"Problemy mięśniowe"

"Imperator" przyznał także, że Inter robił wszystko, by jego pozaboiskowe wybryki maskować. Nawet wtedy, gdy na treningach pojawiał się zupełnie pijany.

- Nie przestałem imprezować i skończyło się tym, że musiałem odejść z Mediolanu. Nie potrafiłem tego ukryć i na poranne sesje treningowe przychodziłem pod wpływem. Pojawiałem się zawsze, nawet w najgorszym stanie i sztab medyczny musiał kłaść mnie spać - przyznał w szczerym wywiadzie.- Inter informował wtedy media, że mam problemy mięśniowe - dodał.

W końcu Adriano spróbował coś ze swoim życiem zrobić. Dostrzegł, że stracił nad nim kontrolę, że ma kłopot.

- Zdałem sobie sprawę, że największym problemem są ludzie wokół mnie. Przyjaciele, którzy nie robili nic poza zabieraniem mnie na imprezy z kobietami i alkoholem. O niczym więcej nie myśleli - powiedział.