Brazylia wzięła rewanż, Hiszpanie roznieśli Argentynę





Wtorek stał pod znakiem meczów towarzyskich. I to hitowych starć. Brazylijczycy zrewanżowali się Niemcom, Hiszpanie wbili aż sześć goli Argentynie. Kolumbia i Senegal - rywale Polaków na mundialu w Rosji - remisowali w swoich spotkaniach.

W Berlinie doszło do symbolicznego rewanżu za półfinał ostatnich mistrzostw świata. Brazylijczycy jak gospodarze ponieśli wtedy klęskę 1:7 z Niemcami. We wtorek odegrali się. Pokonali mistrzów świata 1:0 po golu Gabriela Jesusa. Napastnik Manchesteru City w pierwszej połowie wykorzystał dośrodkowanie Williana. Chaos u rywali Polaków. Strzelali do swojej bramki Grupowi... czytaj dalej »

Messi nie chciał klęski

W innym hicie Hiszpanie rozbili w Madrycie Argentynę 6:1. Do przerwy gospodarze prowadzili 2:1, ale w drugiej wbili jeszcze cztery gole. Bohaterem został Isco, zdobywca trzech bramek. W drużynie z Ameryki Południowej zabrakło Lionela Messiego. Piłkarz Barcelony oglądał klęskę kolegów, ale kilka minut przed końcem spotkania opuścił trybuny.



W Londynie Włosi w końcówce uratowali remis z Anglią. W 87. minucie wyrównał Lorenzo Insigne. Gospodarze prowadzili po bramce przed przerwą Jamie Vardy’ego.

Z kolei Rosjanie, gospodarze mundialu, przegrali 1:3 w Sankt Petersburgu z Francją.

Grali nasi rywale

Senegal, pierwszy przeciwnik Biało-Czerwonych na mundialu w Rosji, zremisował bezbramkowo z Bośnią i Hercegowiną.

Drugi rywal, Kolumbia, także nie potrafiła strzelić gola Australii, ale też nie straciła bramki. W końcówce zwycięstwo mógł zapewnić Miguel Borja. Kolumbijczyk nie wykorzystał jednak rzutu karnego.



Senegal - Bośnia i Hercegowina 0:0

Skład Senegalu: Abdoulaye Diallo - Papiss Djilobodji, Kalidou Koulibaly, Salif Sane - Youssouf Sabaly, Henri Saivet (71. Alfred N'Diaye), Sadio Mane (87. Cheikh N'Doye), Papa N'Diaye (90. Santy N'Gom), Armand Traore (83. Moussa Wague) - Moussa Sow (66. M'Baye Niang), Mame Biram Diouf (68. Ismaila Sarr).



Kolumbia - Australia 0:0

Skład Kolumbii: David Ospina - Santiago Arias, Cristian Zapata, Oscar Murillo (53. Yerry Mina), Johan Mojica - James Rodriguez (83. Giovanni Moreno), Abel Aguilar (46. Jefferson Lerma), Wilmar Barrios, Mateus Uribe (70. Yimmi Chara) - Radamel Falcao (46. Miguel Borja), Carlos Bacca (75. Jose Iquierdo).

