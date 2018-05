Ważne wyróżnienie kadrowicza. Tym razem docenili go rywale





Foto: @1BartMan1 / Twitter | Video: tvn24 Bartosz Białkowski w wieku 30 lat znalazł się w reprezentacji Polski

Bartosz Białkowski rozgrywa doskonały sezon w angielskiej Championship. Bramkarz reprezentacji Polski i Ipswich Town właśnie został wybrany Piłkarzem Sezonu przez piłkarzy grających na zapleczu Premier League.

To już kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Białkowskiego. Pod koniec kwietnia polski golkiper został także wybrany Piłkarzem Sezonu 2017/18 według kibiców Ipswich. Stało się tak po raz trzeci z rzędu, czego nie dokonał do tej pory żaden inny piłkarz klubu.

Kapitalne interwencje

Białkowski gra w Ipswich od 2014 roku i od tego czasu zyskał duży szacunek. Zawodnicy z Championship wybierali go najlepszym piłkarzem także dwa lata temu.



W bieżącym sezonie polski bramkarz grał w 43 meczach ligowych, a w dwunastu z nich zachował czyste konto. Wielokrotnie popisywał się kapitalnymi interwencjami, które ratowały skórę jego kolegom. Otrzymując nagrodę podziękował zresztą na Twitterze swoim partnerom z boiska.



Players player of the year and sponsors POTY. Big thank you to my teammatespic.twitter.com/gpnmWUY6Oi — Bartosz Bialkowski (@1BartMan1) 2 maja 2018





Nawałka zauważył

Świetną postawę 30-latka docenił także trener reprezentacji Adam Nawałka. Selekcjoner powołał zawodnika na marcowe sparingi Biało-Czerwonych. Białkowski zadebiutował w kadrze w meczu z Nigerią, zmieniając w drugiej połowie Łukasza Fabiańskiego. Nadal ma spore szanse, by pojechać na mistrzostwa świata do Rosji.



It’s an absolutely honour to won Player of the season 3rd time in a row!! Would like to thank every single one of youpic.twitter.com/35AVBCUoM4 — Bartosz Bialkowski (@1BartMan1) 21 kwietnia 2018