Ustalono przyczynę katastrofy samolotu z piłkarzami Chapecoense

02.12 | Kibice Chapecoense zebrali się na Arenie Conda, by oddać hołd zmarłym w katastrofie.

29.11 | Przepustkę do finału Chapecoense wywalczyło eliminując w dwumeczu San Lorenzo. Spotkania odbyły się w listopadzie. W Argentynie było 1:1, trzy tygodnie później w rewanżu gole nie padły. W szatni zwycięzców zapanowała euforia.

Chapecoense cieszy się po awansie do finału

Chapecoense cieszy się po awansie do finału

03.11 | Pogrążone w smutku brazylijskie Chapeco przygotowuje się do ostatniego pożegnania blisko 50 ofiar katastrofy lotniczej w Kolumbii. Po uroczystościach żałobnych w Kolumbii trzy samoloty armii brazylijskiej z ofiarami wypadku odleciały w piątek wieczorem z lotniska w Medellin, odległego zaledwie kilka kilometrów od miejsca tragedii, do Chapeco.

Dochodzenie prowadzone przez władze boliwijskie ustaliło, co było przyczyną katastrofy lotniczej w Medellin, w której zginęli zawodnicy i inni członkowie ekipy brazylijskiego klubu Chapecoense. Choć trudno w to wierzyć, to samolot rozbił się przez brak paliwa.