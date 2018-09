Boniek: ta reprezentacja nie ma słabych punktów





Prezes PZPN Zbigniew Boniek nie owija w bawełnę. - Wpadliśmy w kryzys po mistrzostwach świata, a z kryzysów nie wychodzi się tak łatwo - mówi Tomaszowi Marcowi w programie "Czarno na białym".

O reprezentacji, mimo mundialnej klęski w Rosji, Boniek wypowiada się optymistycznie.

- Nie ma słabych punktów, to silna, przeciętna, europejska drużyna - ocenia. - W najlepszym momencie może pokonać każdego. A jeżeli zabraknie koncentracji i przygotowania, to niestety może mecze przegrywać - wyjaśnia.

Raport o reprezentacji, a nie stanie państwa

Wiary w nią prezes nie traci. - Jeżeli spojrzeć na wyniki w ostatnich czterech latach, to porażka na mistrzostwach świata jest jedynie takim przykrym doświadczeniem - tłumaczy. - Natomiast jak się jedzie na mundial, to porażkę też trzeba zakładać. Oczywiście przyniosła jakiś regres w sprawie zainteresowania reprezentacją, ale my się z tego odbudujemy, będziemy gotowi na wiosnę następnego roku, żeby walczyć o następne mistrzostwa Europy - zapewnia.

Na temat przegranej z kretesem imprezy w Rosji powstał specjalny, obszerny raport trenera Adama Nawałki. Wyjaśnił niewiele, jeżeli cokolwiek. - To raport o reprezentacji, nie o stanie państwa polskiego - mówi Boniek. - Jak ja bym panu zadał pytanie, dlaczego Niemcy przegrali z Koreą? Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. Prezes ich federacji wyznał mi, że gdyby Hummels strzelił dwie stówy, które miał, to być może byliby mistrzami świata. Dlaczego przegraliśmy z Senegalem? Myśmy grali słabo, ale i sami sobie strzeliliśmy dwa gole. Czy nas w ogóle stać na wygrywanie? Oparcie piłki reprezentacyjnej powinno być w piłce klubowej. A ta nie jest za mocna, kluby nie są bogate, bogaci ludzie do piłki się nie garną.

"Lepiej tak szybko nie będzie"

Mistrz kraju - warszawska Legia - został wyrzucony z eliminacji Ligi Europy przez mistrza Luksemburga. To była katastrofa.

- Jaka jest siła polskiej piłki? Jakie są kluby? Kto gra w Europie? Nikt! Dlaczego ja mam dziś myśleć, jako prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, że za rok będzie lepiej? Jak patrzę w przyszłość i widzę, jakie są problemy klubowe, to boję się, że lepiej tak szybko nie będzie - przyznaje Boniek.



Przywołuje przykład Górnika Zabrze. - Drużyna młoda, fajna, utalentowana, zdobyła czwarte miejsce w lidze, ma występować w pucharach europejskich. I traci czterech, pięciu najważniejszych piłkarzy. To na jakiej zasadzie ta drużyna ma nas reprezentować? Nie widzę tutaj kierunku, jakiejś logistyki, zaprogramowania, żeby w przyszłości tego typu porażek unikać. Wręcz przeciwnie. Kluby są dzisiaj pod presją, nie mogą korzystać z dobrych młodych Polaków, bo ci wyjeżdżają, zanim zaczną grać w ekstraklasie. Tych wyjazdów będzie coraz więcej, ceny będą coraz niższe, będziemy na tym tracili, ale co zrobić?

No właśnie - co? - Jeżeli ekstraklasa nie usiądzie i sama się nie zastanowi, nie wiem, weźmie model duński albo jakiś inny, "panowie, pracujemy pięć lat, nie oglądamy się na żadne puchary europejskie", to co roku w sierpniu będziemy mówić o tym, że polska piłka to bagno. Tylko dlatego, że kilka prywatnych spółek nie jest w stanie odegrać w Europie jakiejkolwiek roli - twierdzi prezes.

Według niego ten program i ta rozmowa wyglądałyby inaczej, gdyby Biało-Czerwoni pokonali Senegal. - Natomiast dziś wrzuciliśmy to do jednego wiadra, mówimy, że jest bryndza. A nasz futbol funkcjonuje, ma schemat organizacyjny od 6 do 18 lat bardzo dobrze przygotowany - zapewnia.

