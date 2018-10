Boniek: to był zły rok reprezentacji. Musimy być przyzwyczajeni do wzlotów i upadków





Piłkarska kadra rok 2018 najchętniej wymazałaby z pamięci. Przegrany mundial, równie kiepskie wyniki w Lidze Narodów. - To był zły rok reprezentacji. W sporcie są lata lepsze i gorsze. Mając taką reprezentację jak nasza, musimy być przyzwyczajeni, że będą wzloty i upadki - stwierdził Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Już mecze towarzyskie przed rosyjskimi mistrzostwami nie napawały optymizmem. Na samym turnieju doszło do katastrofy. Po porażkach z Senegalem (1:2) i Kolumbią (0:3) ekipa Adama Nawałki została wyeliminowana. Zwycięstwo na koniec z Japonią (1:0) było tylko próbą ratowania twarzy. Za kadencji Jerzego Brzęczka poprawy wyników póki co nie ma. W Lidze Narodów Portugalczycy oraz Włosi okazali się za mocni. Wiadomo już, że Biało-Czerwoni spadną do dywizji B.



- Jeżeli popatrzymy wyłącznie na wyniki pierwszej reprezentacji, to na pewno był najgorszy. Pojechaliśmy na mistrzostwa świata, chcieliśmy wyjść z grupy i nie zrobiliśmy tego. Swoją drogą, wszystko ogranicza się do jednego meczu - z Senegalem. Gdybyśmy wtedy wygrali, 2018 rok byłby prawdopodobnie inaczej oceniany - skomentował Boniek.



I dodał: - W sporcie są lata lepsze i gorsze. Mając taką reprezentację jak nasza, musimy być przyzwyczajeni, że będą wzloty i upadki. Najważniejsze, aby ten upadek nie był poniżej pewnej granicy, tzn. żeby nie doprowadził do braku wyjazdu za dwa lata na kolejną wielką imprezą. Ale potwierdzam, piłkarsko - jeżeli chodzi o wyniki pierwszej reprezentacji - to był nieudany rok. Cóż, gramy dalej, nic się nie dzieje.



Gdzie dostrzega przyczyny kryzysu? - Wydaje mi się, że ta reprezentacja w pewnym momencie zrezygnowała z jakiejkolwiek formy rywalizacji. Praktycznie ciągle byli ci sami piłkarze, brakowało dojścia młodzieży. Może również ta reprezentacja czuła, że wypełniła pewne nadzieje. Pojechała na Euro 2016 i wyszło znakomicie. Co tam jeden mecz z Danią (przegrany 0:4 w eliminacjach MŚ 2018). Jedziemy przecież na mundial. Było przekonanie, że będzie podobnie jak na Euro. Na pewno jakieś psychiczne rozluźnienie w drużynie nastąpiło. Bo ja uważam, że jesteśmy lepszą drużyną od Senegalu i powinniśmy z nim wygrać - zaznaczył.

Boniek: znam się na ludziach

Reprezentacja Brzęczka wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo. Nie udało się pokonać również we wrześniowym sparingu Irlandii (1:1). Prezes PZPN zmiany na stanowisku selekcjonera jednak nie rozważa.



- Brzęczek ma kontrakt do końca eliminacji. Jeżeli kogoś wybieram, to... Wydaje mi się, że znam się na ludziach. Jurek jest bardzo dobrym trenerem i może być bardzo dobrym selekcjonerem. Uważam, że sobie poradzi. I w ogóle nie ma tematu. Powiem tak - trenera Brzęczka mogę zwolnić tylko ja, ale w ogóle mi to do głowy nie przyszło. Wtedy poparłem Adama z mównicy i to samo mogę powiedzieć dzisiaj o Jurku - zakończył Boniek.



Kadrę czeka jeszcze listopadowe zgrupowanie i spotkania z Czechami (towarzyski) oraz Portugalią. Eliminacje Euro 2020 rozpoczną się w marcu przyszłego roku. Polacy o rywalach dowiedzą się w grudniu. W losowaniu prawdopodobnie wylądują w drugim koszyku, a to w teorii oznacza, że nie unikną jednej z kontynentalnych potęg.