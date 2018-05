Boniek po operacji. "Gramy dalej"

Foto: Twitter Video: tvn24

Boniek o planach PZPN

09.10 | Prezes PZPN Zbigniew Boniek przyznał, że umowa z selekcjonerem reprezentacji Adamem Nawałką została automatycznie przedłużona do końca przyszłorocznego mundialu. A co dalej? - Może Adam zdobędzie mistrzostwo świata i wtedy ktoś mógłby do niego przyjść i dać mu 10-12 milionów euro. Ja będę pierwszy, który go tam wyśle, by był zadowolony. Zobaczymy, co się zdarzy - powiedział Boniek.

