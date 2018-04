Polska sędzia o karnym w przerwie meczu: sprawiedliwości stało się zadość





Najpierw gwizdek kończący pierwszą połowę, później chwila zamieszania i decyzja, której nie spodziewał się chyba nikt - rzut karny. O precedensie z systemem VAR z meczu Mainz z Freiburgiem pisały wszystkie niemieckie - i nie tylko - media. - To nie był błąd, bo - według przepisów - sędzia nie może zmienić decyzji, kiedy zakończy pierwszą lub drugą połowę i opuści boisko. A to nie nastąpiło - tłumaczyła w programie TVN24 "Wstajesz i wiesz" młoda polska sędzia piłkarska Karolina Bojar.

Najpierw gwizdek kończący pierwszą połowę, później chwila zamieszania i decyzja, której nikt się nie spodziewał - rzut karny. Kuriozalną sytuację ze spotkania Bundesligi próbowała wytłumaczyć na antenie TVN24 polska sędzia Karolina Bojar. - Według przepisów sędzia nie może zmienić decyzji, kiedy zakończy pierwszą lub drugą połowę i opuści boisko. A to nie nastąpiło - tłumaczyła we "Wstajesz i wiesz" Bojar.

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas poniedziałkowego meczu 30. kolejki Bundesligi. Mainz podejmowało Freiburg.



Sędzia wyciągnął piłkarzy z szatni na karnego. "Kuriozalne, ale zgodne z przepisami" Kuriozum to chyba... czytaj dalej » W 45. minucie obrońca gospodarzy oddał strzał. Piłka odbiła się od ręki przeciwnika, a później złapał ją bramkarz. Sędzia Guido Winkmann nie przerwał gry, a chwilę później zakończył pierwszą połowę.

Piłkarze Freiburga zeszli już do szatni, a arbiter po analizie wideo zdecydował się na podyktowanie rzutu karnego.

Tego na gola zamienił Argentyńczyk Pablo De Blasis. Zegar meczowy pokazywał 52. minutę.

"Sytuacja zero-jedynkowa"

- Sprawiedliwości stało się zadość, decyzja była podjęta prawidłowo. To nie był błąd, bo - według przepisów - sędzia nie może zmienić decyzji, kiedy zakończy pierwszą lub drugą połowę i opuści boisko. To nie nastąpiło, ale wizerunkowo nie wyglądało to dobrze. Długo trwało przywołanie zawodników z powrotem na boisko i wykonanie rzutu karnego - powiedziała Bojar.



- Kiedy mamy dobrą powtórkę, widzimy że sytuacja była zero-jedynkowa. Była ręka. Sędzia VAR Bibiana Steinhaus dobrze zrobiła, że poinformowała arbitra głównego Winkmanna - dodała.

Źródło: tvn24 Karolina Bojar na co dzień sędziuje w A klasie

Młoda sędzia wróciła uwagę, że ani Winkmann, ani jego asystenci nie mieli możliwości dostrzeżenia zagrania ręką, nawet mimo tego, że byli dobrze ustawieni.

- Z całą pewnością nie był to błąd VAR-u. Był to błąd w komunikacji. Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało, ale sędzia Bibiana mogła nie zgłosić konieczności poczekania. Winkmann z perspektywy boiska nie miał świadomości, że mogło coś się stać. Zauważmy jego ustawienie - on ręki nie widzi i nie ma prawa widzieć, choć ustawiony jest dobrze. Asystent też był zasłonięty, więc zespół sędziowski nie widząc żadnych protestów, nie ma świadomości, że jakaś kontrowersja zaszła - wyjaśniła.

Potrzeba więcej arbitrów

Bojar opowiedziała też jak wygląda praca z systemem powtórek w naszym kraju.

"Kobieta łagodzi obyczaje". Piękna 20-letnia sędzia zmierza do ekstraklasy Ma 20 lat,... czytaj dalej » W Polsce obecnie sędziowie VAR, to sędziowie prowadzący mecze w ekstraklasy. Z tego co wiem, plany są takie, żeby sędziami VAR-u mogły być też inne osoby. To jest związane z tym, że system jest wdrażany w każdym meczu kolejki. Potrzebnych jest więcej osób, bo pamiętajmy, że arbitrzy systemu powtórek w danej kolejce mają też własne mecze do sędziowania - powiedziała.

A jak wyglądają doświadczenia samej Karoliny Bojar z systemem VAR?



Ja sędziuje w dużo niższych ligach. W piłce męskiej są to mecze A klasy, u kobiet - pierwsza liga. Z VAR-em nie miałam i myślę, że jeszcze długo nie będę miała do czynienia. Ale zobaczymy - zakończyła z uśmiechem.