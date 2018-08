"Boa" wkracza na rynek. Kolega "Lewego" w świecie mody





Kolega Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium Jerome Boateng ma nową pasję. 29-latek pracuje na przygotowaniem magazynu o modzie i sporcie "Boa", który ma się ukazać na rynku jesienią.

"Stop Real. Lewandowski przyklepał kompromis" Wywiad z Robertem... czytaj dalej » - Pomysł magazynu wyrósł z potrzeby pokazania mojej pasji do mody, sportu i muzyki. Pojawią się w nim interesujące wywiady związane z moim światem" - zapowiedział zawodnik.



"Boa" jest projektem medialnym jednej z amerykańskich agencji, która została założona w 2008 roku przez słynnego rapera i biznesmena Jaya-Z.

Trwają rozmowy

Nie wiadomo, czy Boateng będzie świętował wydanie pierwszego numeru magazynu w Niemczech, ponieważ od kilku tygodni trwają rozmowy na temat jego odejścia do innego klubu - o co prosił szefów Bayernu sam piłkarz.



Temat transferu do Manchesterem United już upadł, teraz wskazywany jest mistrz Francji - PSG.



Rozgrywki ligi niemieckiej rozpoczną się w piątek - zainauguruje je spotkanie Bayernu z 1899 Hoffenheim w Monachium.