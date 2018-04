Błaszczykowski wrócił. Wilki nad przepaścią





Wrócił, po długich 174 dniach przerwy. Reprezentujący barwy miejscowego VfL Wolfsburg Jakub Błaszczykowski w meczu z Hamburgerem SV wybiegł na boisko w podstawowym składzie. To goście, z całych sił walczący o utrzymanie, wygrali 3:1, przybliżając do strefy spadkowej pokonanego rywala.

Młode rezerwy wystarczyły na drużynę nowego trenera Bayernu Bayern, choć grał... czytaj dalej » Polak po raz ostatni widziany był w meczu Bundesligi 5 listopada. Potem zmagał się z problemami zdrowotnymi, przede wszystkim z urazem pleców.

Dobitka po karnym

W sobotnie popołudnie grał do 75. minuty, co z trybun oglądał selekcjoner reprezentacji Adam Nawałka. W miejsce Błaszczykowskiego trener Bruno Labbadia wysłał potem do boju Yunusa Mallego.



Do przerwy goście pokonali Koena Casteelsa dwa razy - Bobby Wood z karnego, Lewis Holtby już w doliczonym czasie.



W drugiej połowie golem odpowiedział Josip Brekalo. Zamiast remisu było jednak 3:1, bo w samej końcówce Luca Waldschmidt dobił piłkę po obronionej jedenastce wykonywanej przez Filipa Kosticia.



Zagrożone spadkiem Mainz, które ma teraz tyle samo punktów, co Wilki - 30 - mecz 32. kolejki rozegra w niedzielę. Hamburger ma o dwa punkty mniej. FC Koeln tylko 22 i na pewno opuści Bundesligę.