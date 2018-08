"Kontrakt przedłużony". Lewandowski zostaje z agentem

Foto: PAP/EPA Video: "Dzień Dobry Wakacje"

Lewandowski: nie daliśmy rady, rozczarowaliśmy

22.7 | - Nie daliśmy rady, rozczarowaliśmy. Nie tylko siebie, także kibiców. Ale to my najbardziej to przeżywaliśmy. My byliśmy na boisku i wiedzieliśmy, że możemy się zaprezentować się lepiej - przyznał w pierwszej części rozmowy z Filipem Chajzerem kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski, gość programu "Dzień Dobry Wakacje".

»