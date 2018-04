Niemcy piszą o dołku Lewandowskiego. "Od dwóch tygodni jest apatyczny"





Dziennik "Bild" zastanawia się nad przyczynami słabszej dyspozycji Roberta Lewandowskiego. Niemcy piszą o ostatniej zmianie zachowania Polaka, co miało skłonić trenera Juppa Heynckesa do szczerej rozmowy z zawodnikiem.

Zdaniem "Bilda" polski snajper stracił motywację. Gazeta pisze, że "od dwóch tygodni jest krajnie apatyczny". I pyta: "Czy Polak jest myślami poza Monachium?". Co więcej, zdaniem dziennikarzy, z tego powodu źli na Lewandowskiego są pozostali zawodnicy. Przy tej okazji dziennikarze przypominają o jegotreningowej sprzeczce z Matsem Hummelsem.

Beckenbauer: obawiam się, że mamy kompleks Realu Legendarny Franz... czytaj dalej » Według "Bilda" metamorfozę polskiego napastnika dostrzegł Heynckes. Właśnie dlatego po przegranym 1:2 meczu z Realem w Lidze Mistrzów szkoleniowiec miał zdecydować się na szczerą rozmowę z Lewandowskim.

W artykule pojawia się wzmianka o tym, że trener monachijczyków zastanawiał się nad tym, żeby w rewanżu na Santiago Bernebeu od pierwszych minut postawić na Sandro Wagnera - zmiennika Polaka.

Z pomysłu najprawdopodobniej zrezygnował, o czym świadczyć może jego wypowiedź przed sobotnim spotkaniem z Eintrachtem, gdy był pytany o krytykę jaka spadła na Polaka po starciu z Królewskimi. - Mam nadzieję, że we wtorek odpowie na nią we wtorek. Z presją trzeba umieć sobie radzić - mówił dziennikarzom Hyenckes.

Niemcy sugerują, że słabsza forma Lewandowskiego ma związek ze stanowiskiem Bayernu w sprawie ewentualnego odejścia zawodnika do Realu Madryt. Szefowie monachijczyków konsekwentnie dementują transferowe spekulacje, tymczasem Polak podobno po cichu liczył na to, że klub ugnie się i w końcu usiądzie do rozmów z Hiszpanami.

Po wspomnianym meczu z Realem kapitana reprezentacji Polski uznano za jednego z najsłabszych zawodników na boisku. - W takich meczach jest go za mało. W drużynie ma najwyższy status - taki, jaki chce. Ale się z niego nie wywiązuje - podsumował występ Lewandowskiego legendarny bramkarz monachijczyków Oliver Kahn na antenie stacji ZDF.



Sam Lewandowski zadowolony z siebie też nie był. Po meczu zbył czekających na niego dziennikarzy. - Dziękuję. Nie dzisiaj - rzucił w strefie wywiadów.