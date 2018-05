Burza po zachowaniu Lewandowskiego. "Chce do Realu", "kibice przeciwko niemu"





Robert Lewandowski znowu na ustach całych Niemiec. I nie chodzi o jego 150. gola dla Bayernu, a o to, że nie podał ręki trenerowi Juppowi Heynckesowi podczas zmiany w sobotnim meczu z FC Koeln. "Czemu znowu narzeka na Bayern?" - zastanawia się "Bild". I szybko sobie odpowiada: "Chce do Realu".

Do zdarzenia doszło w sobotnim meczu przedostatniej kolejki Bundesligi. W 77. minucie przy stanie 2:1 dla Bawarczyków Heynckes zdecydował się na zmianę. W miejsce Lewandowskiego (autora drugiego gola i 29. w sezonie), desygnował do gry Sandro Wagnera. Zmiana rutynowa, w tym sezonie było ich wiele, ale ta z soboty najwyraźniej nie spodobała się polskiemu napastnikowi.

Lewandowski podał rękę zmiennikowi, później członkowi sztabu szkoleniowego, ale Heynckesowi już nie. Zawodnik ominął trenera, nawet nie zwracając na niego uwagi. Bayern w dwie minuty wybrnął z tarapatów. Pomógł Lewandowski Bayern potwornie... czytaj dalej »

Była rozmowa

Po meczu w Niemczech szybko rozgorzała burza. Pierwszy Lewandowskiego zrugał trener podczas konferencji prasowej. - Wiem, że my, napastnicy, jesteśmy samolubni i zawsze myślimy tylko o swoim dorobku bramkowym. Z perspektywy czasu rozumiem go, ale podczas zmiany zachował się śmiesznie. To ja jestem szefem. Nikt inny - podkreślił na pomeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec mistrzów Niemiec.

Choć kamery tego już nie zarejestrowały, to według "Bilda", "Heynckes szybko chwycił swoją gwiazdę i przemawiał do niego z podniesionym palcem wskazującym. Lewandowski słuchał uważnie, aż w końcu swobodnie poklepał trenera".

Głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy Bawarczyków Hasan Salihamidzić, który uczestniczył w całym zdarzeniu. - Nic się nie stało. Rozmawialiśmy na ten temat. Oczywiście Robert był nerwowy, gdyż nie strzelił więcej goli, ale jest wielkim profesjonalistą. Wszystko jest w porządku - podkreślił Bośniak.

Co innego uważają niemieckie media. Według tamtejszych dziennikarzy, kapitan Biało-Czerwonych swoim zachowaniem po raz kolejny zasygnalizował szefom bawarskiego klubu, że chce odejść, zwłaszcza po kolejnym nieudanym podboju Ligi Mistrzów i odpadnięciu z Realem, ale Bayern, jak na razie, nie zamierza nawet usiąść do rozmów.

"Lewandowski chce do Realu, w ostatnich tygodniach na treningach miał negatywną postawę" - twierdzą dziennikarze "Bilda". Lewandowski nie podał ręki trenerowi. "Zachował się śmiesznie. To ja jestem szefem" Robertowi... czytaj dalej »

"Lewy" na trybuny?

Szczególnie oburzeni wydają się być fani mistrzów Niemiec. "Od tego weekendu prawdopodobnie coraz więcej kibiców Bayernu nie będzie żałowało jego pożegnania. Fani FCB nastawiają się w mediach społecznościowych przeciwko Robertowi Lewandowskiemu (...) Niektórzy nazywają to zachowanie napastnika jako brak szacunku i żądają wręcz, aby trener posadził niezadowolonego napastnika na trybunach w ostatniej kolejce ligowej" - można przeczytać.

Tych ostatnich szczególnie zastanawia postawa Polaka wobec ostatniej krytyki w mediach. "Kilka dni temu Jupp Heynckes publicznie bronił Lewandowskiego, gdy wszystkie media go zastrzeliły. Jeśli to jest jego odpowiedź na zmianę, to jest to niedopuszczalne".



