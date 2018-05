"Boski Diego" może wylądować na Białorusi. "Jest bardzo blisko"





Diego Maradona nie narzeka na brak ofert. Legendarny Argentyńczyk, który pod koniec kwietnia zrezygnował z funkcji trenera drugoligowego zespołu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, otrzymał lukratywną propozycję z białoruskiego Dynama Brześć.

Przygoda Argentyńczyka w roli trenera drugoligowej drużyny z Fudżajry trwała niemal rok. Pod koniec kwietnia, po zremisowanym 1:1 meczu z Al Khaleej, skutkującym brakiem awansu do ekstraklasy, Maradona powiedział dość.

"Po dzisiejszym remisie, nie osiągnąwszy celu, Diego Maradona nie będzie już trenerem drużyny" - napisał na Twitterze adwokat Argentyńczyka Matias Morla. Dodał, że Maradona podjął decyzję w porozumieniu z klubem.

Kapitan drużyny mistrzów świata z 1986 roku prowadził Al Fujairah w 22 meczach. Odniósł jedenaście zwycięstw, tyle samo spotkań zremisował i nie poniósł ani jednej porażki, ale drużyna zakończyła rozgrywki dopiero na trzecim miejscu. Maradona nie awansował, więc sam postanowił odejść Diego Maradona... czytaj dalej »

Jest kontakt, teraz spotkanie

Ledwo odszedł, a już nie może obejść się bez kolejnych propozycji. Lukratywną ofertę otrzymał prosto z Białorusi, z Dynama Brześć, a więc zespołu, który zajął ósme miejsce w ostatnim sezonie i odpadł w drugiej rundzie Ligi Europy, a w którym grał jeszcze niedawno rodak Leandro Torres.

Prawnik Maradony udał się już nawet w sobotę do Dubaju, by porozmawiać z Diego w celu ustalenia wszystkich szczegółów spotkania z liderami białoruskiego klubu, gdzie zaproponowano mu funkcję dyrektora technicznego. On sam przyznał, że już jest po słowie z prezydentem białoruskiego klubu i, jak piszą hiszpańskie i włoskie media, podpisanie kontraktu "jest bardzo bliskie".

Jeśli przystanie na warunki, to będzie to już kolejny przystanek wybitnego piłkarza w karierze trenera. Wcześniej Maradona prowadził Deportivo Corrientes (1994), Racing Club (1995), reprezentację Argentyny (2008-10) i inny arabski klub Al-Wasl Dubaj (2011-12). Większych sukcesów w tej materii jednak nie odnotował.