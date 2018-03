Białkowski się doczekał. "Już traciłem nadzieję, że dostanę kiedyś powołanie"





Bartosz Białkowski jest jednym z trzech debiutantów na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski we Wrocławiu. - Już traciłem nadzieję, że dostanę kiedyś powołanie, ale teraz podejmuję rękawicę – przyznał bramkarz na co dzień grający w angielskim Ipswich Town.

Białkowski ma 30 lat. Nie ukrywał ogromnego zadowolenia, że znalazł się na liście trzydziestu powołanych na mecze z Nigerią (w piątek) i Koreą Południową (27 marca).



Debiutu nie będzie. Pomocnik opuścił zgrupowanie kadry Zgrupowanie... czytaj dalej » - Mówiąc szczerze, to liczyłem na powołanie, ale znacznie wcześniej. Nie nadchodziło jednak i powoli traciłem nadzieję, że znajdę się kiedyś w reprezentacji. Pewnego dnia zadzwonił jednak trener Nawałka i okazało się, że moje marzenie się spełni. Jestem bardzo szczęśliwy – powiedział.



O miejsce w bramce w wyjściowej jedenastce na mistrzostwach świata w Rosji powinni powalczyć Łukasz Fabiański i Wojciech Szczęsny. Tym trzecim do tej pory był Łukasz Skorupski, ale bramkarz Romy nie wstaje w tym sezonie z ławki rezerwowych, a Białkowski regularnie pojawia na boisku.



- Pozycje Wojtka Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego są niepodważalne, ale wydaje mi się, że mogę powalczyć o trzecie miejsce w reprezentacji z Łukaszem Skorupskim, którego bardzo cenię, bo to świetny bramkarz. Jeżeli już dostałem powołanie, to podejmuję rękawicę i będę walczył o miejsce w reprezentacji na mundial – skomentował piłkarz.

Udowodnić sobie i Nawałce

Poza Białkowskim, nowymi twarzami w zespole trenera Nawałki są jeszcze Taras Romańczuk z Jagiellonii Białystok, który niedawno otrzymał polskie obywatelstwo, i były zawodnik kadry do lat 21 Paweł Jaroszyński, na co dzień obrońca Chievo Werona.

- Już sam fakt, że znalazłem się w reprezentacji jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Po cichu gdzieś tam liczyłem, że mogę dostać powołanie i się udało. Teraz pozostaje mi ciężko pracować, aby przekonać do siebie trenera. Nie przyjechałem na wycieczkę, tylko udowodnić sobie na co mnie stać i na jakim etapie jestem. A przy okazji pokazać trenerowi Nawałce, że warto było mnie powołać - przyznał Jaroszyński.

Przed mundialem w Rosji nasi zawodnicy rozegrają jeszcze dwa sparingi - 8 czerwca w Poznaniu z Chile i 12 czerwca na Stadionie Narodowym z Litwą.

Mistrzostwa w Rosji zostaną rozegrane w dniach od 14 czerwca do 15 lipca. Polska swój pierwszy mecz rozegra 19 czerwca z Senegalem, pięć dni później zmierzy się z Kolumbią, a na zakończenie rywalizacji grupowej rywalem Biało-Czerwonych będzie 28 czerwca Japonia.

POWOŁANI NA MECZE Z NIGERIĄ I KOREĄ POŁUDNIOWĄ:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa)*, Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Michał Pazdan (Legia Warszawa);

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa, Damian Kądzior (obaj Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Piotr Zieliński (Napoli);

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht).