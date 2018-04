Zaliczkę Bayern ma, zachwytów brak. "Przez pół godziny to oni byli lepsi"





Wynik jest korzystny, zaliczka przed rewanżem duża, wszystko prawda, ale w Bayernie do zadowolenia i tak daleko. – Stać nas na więcej. I w Monachium musimy to zaprezentować – oświadczył obrońca bawarskiej drużyny Mats Hummels po wyjazdowym zwycięstwie 2:1 nad Sevillą w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Pierwszy strzał w 83. minucie. Trudny wieczór Lewandowskiego Biegał, starał... czytaj dalej » Z Estadio Ramon Sanchez Pizjuan Bayern wywozi szczęśliwą wygraną. Przegrywał, a dwa gole strzelił w okolicznościach przedziwnych.

Z dumą

Na 1:0 dla miejscowych, w 31. minucie , trafił Pablo Sarabia, który wcześniej spaprał wyborną okazję.

Goście wyrównali szybko, jeszcze przed przerwą. Franck Ribery dośrodkowywał, Jesus Navas próbował mu w tym przeszkodzić - trącił piłkę czubkiem buta, ta potoczyła się w kierunku bramki Sevilli, gdzie David Soria sparował ją na słupek. Do siatki i tak się wturlała.

- W pierwszej połowie przez pół godziny to oni byli zespołem zdecydowanie lepszym. Przynajmniej przez pół godziny. To materiał do analizy, na naszym boisku nie możemy dopuścić do powtórki – mówił Hummels.

Bramka na 2:1 dla Bayernu padła po przerwie. Główkował Thiago Alcantara, Sorię znowu zmylił rykoszet.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski w Sewilli nie błyszczał

– Jeżeli wierzysz, wszystko jest możliwe. My wierzymy. W Monachium zagramy z taką samą dumą, z jaką graliśmy u nas. Albo jeszcze większą. Oby szczęście było po naszej stronie – wyznał trener pokonanych, Vincenzo Montella

Robert Lewandowski w Sewilli biegał po boisku od pierwszej do ostatniej minuty. Nie błysnął, groźnie uderzył raz, w końcówce.

Rewanż 11 kwietnia.