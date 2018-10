Piłkarz Realu oskarżony o porwanie. "Czy ten świat jest poważny?"





Karim Benzema może mieć poważne kłopoty. Jego były menedżer oskarżył go o próbę porwania. Napastnik Realu temu zaprzeczył, ale to nie koniec, bo sprawą zajęli się śledczy.

Ze sprawy, którą ujawnił portal Mediapart.fr., wynika, że powodem rzekomego porwania był dług Leo D'Souzy. Były już agent piłkarza jest mu winny około 50 tysięcy euro.



Powołanie uratowało legendę United. "Piłem noc przed meczem" Do problemów z... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło 7 października. D'Souza oglądał z trybun mecz ligi francuskiej PSG - Olympique Lyon. Później wybrał się do baru. Na miejscu zatrzymał się koło niego czarny van. Porywacze próbowali go zmusić, żeby wsiadł do pojazdu. Agent odmówił, więc został pobity. To wersja D'Souzy, który dzień później zgłosił próbę porwania na policję.

"Groteskowe oskarżenia"

Według raportu służb D'Souza zeznał, że dostrzegł Benzemę na tylnym siedzeniu furgonetki. Agencja AFP podała zaś, że ustalenia śledczych są inne - piłkarza w środku nie było. Prokuratura w Paryżu rozpoczęła śledztwo w tej sprawie.

Do sprawy odniósł się sam Benzema. "Krewny Benzemy dotyka ramienia D'Souzy i już jest uprowadzenie. D'Souza został pobity, ale wciąż pracuje. D'Souza mówi, że Benzema był w vanie, a temu zaprzeczyli śledczy. Czy ten świat jest poważny?" - napisał w mediach społecznościowych.



- Oskarżenia wobec Benzemy są groteskowe - dodał adwokat Francuza Sylvain Cormier, cytowany przez AFP.



« Un proche de Benzema touche le bras de De Souza, c’est un enlevement » « De Souza est roué de coups, il n’a aucun jour d’ITT » « De Souza dit que Benzema était dans le Van, thèse écartée par les enquêteurs » Ce monde est-il sérieux ? #FautArreter#Givemeabreak#CTrop pfff — Karim Benzema (@Benzema) 18 października 2018