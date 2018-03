Hiszpanie o transferze Lewandowskiego. "Będzie wojna między Madrytem i Bayernem"





Hiszpańskie media od dłuższego czasu przekonują, że Robert Lewandowski przejdzie z Bayernu do Realu. O tym, że Polak dogadał się z Królewskimi donosił już dziennik "AS", który teraz w tytule swojego artykułu głosi: "Będzie wojna między Madrytem i Bayernem o Lewandowskiego".

Niemal każdego dnia pojawiają się w mediach informacje o ewentualnym transferze Lewandowskiego do Realu Madryt. Przodują w tym Hiszpanie. W odpowiedzi, w poniedziałek ripostował prezydent mistrzów Niemiec Karl-Heinz Rummenigge.

- Nikt nie odejdzie z Bayernu, dopóki Bayern tego nie chce - stwierdził szef Bawarczyków, cytowany w magazynie "Kicker". Rummenigge starał się wyrazić jasno i dosadnie. - Lewandowski w przyszłym sezonie na 100 procent zostanie u nas. Chętnie przyjmę każdy zakład w tej sprawie - oświadczył.

"Polak już zdecydował"

Prezydent Bayernu: chętnie przyjmę zakład, że Lewandowski zostanie Karl-Heinz... czytaj dalej » Hiszpańscy dziennikarze nie dają jednak za wygraną. We wtorek podali w wątpliwość słowa Rummeniggego.

"29-letni Polak już zdecydował, że chce przyspieszyć możliwość spełnienia swojego marzenia o grze w Madrycie" - piszą w "AS-ie”. Hiszpanie przekonują, że "Lewemu" zależy na "zmianie klimatu i odejściu do Realu", a także przypominają, że w tym celu zmienił menadżera na Izraelczyka Piniego Zahaviego, który jest "twardy i zdeterminowany w negocjacjach".

Zdaniem dziennikarzy "istnieje już porozumienie między klubem z Madrytu a Lewandowskim". O tym w połowie marca informowała już inna hiszpańska gazeta "El Mundo Deportivo".

Teraz tamtejsze media przyznają, że doprowadzenie do finału sprawy, wobec słów Rummeniggego, może nie być łatwe. Dziennikarze "AS-a" prowokują jednak szefa Bawarczyków. Napisali, że zakładają się o to, że Lewandowski "spróbuje zmusić go do odejścia".

To nie pierwsze starcie

"Jak gram, to źle. Jak nie gram, to też źle". Bayern miał plan wobec Lewandowskiego Robertowi... czytaj dalej » Real już przynajmniej raz trafił na ostrą reakcję ze strony Bayernu, kiedy chciał sprowadzić do siebie piłkarza Bawarczyków. Chodziło o Francka Ribery'ego, o którego usługi starali się w 2009 roku. Niemcy zagrozili wówczas, że zainterweniują w FIFA, jeśli Real będzie próbował naciskać na odejście zawodnika z ważnym kontraktem.

W ostatnim czasie relacje między klubami były jednak dobre. Zwłaszcza po wypożyczeniu z opcją pierwokupu z Realu do Bayernu Kolumbijczyka Jamesa Rodrigueza ("AS" twierdzi, że Królewscy praktycznie sprzedali go już Bawarczykom za ok. 60 milionów euro).

Z kolei dziennikarze niemieckiej gazety "Muenchener Merkur" stwierdzili, że prezes madrytczyków, Florentino Perez, miał osobiście napisać wiadomość do Rummeniggego, w której zaprzeczał rzekomym rozmowom z Lewandowskim.

"Lewy" związany jest umową z Bayernem do 2021 roku.