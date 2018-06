Czekają na decyzje Nawałki. "Jest odrobina stresu i niepewność"





Dla niektórych piłkarzy to mogą być najdłuższe godziny w życiu. W końcu waży się ich udział w mistrzostwach świata. - W każdym z nas jest odrobina stresu. I lekka niepewność, bo trener musi skreślić kilku zawodników - powiedział Jan Bednarek, obrońca Southampton, na konferencji prasowej w Arłamowie. Selekcjoner Adam Nawałka 23-osobową kadrę oficjalnie ogłosi w poniedziałek.

W niedzielę w Arłamowie najważniejszy był mecz kontrolny. Dla wielu to była ostatnia okazja, żeby przekonać do siebie Nawałkę. Zagrali wszyscy, czyli 32 piłkarzy. Zespół "Czerwonych" pokonał "Białych" 1:0 po golu z rzutu karnego Grzegorza Krychowiaka. Spotkanie, zamknięte dla mediów, było głównym tematem konferencji prasowej. Ze strony zawodników na pytania reporterów odpowiadali Bednarek oraz pomocnik Jacek Góralski.



Decydujące godziny w kadrze. "Dla wielu to był najważniejszy dzień w sportowym życiu" Przed kadrą Adama... czytaj dalej » - Czy jesteśmy z Jackiem bliżej wyjazdu do Rosji? Graliśmy w czerwonej, zwycięskiej drużynie, więc może i tak. Cieszę się, że mogliśmy zagrać. To zaprocentuje w przyszłości. To było zwieńczenie ciężkiej pracy wykonanej na zgrupowaniu - podsumował Bednarek.

"Jest lekka niepewność"

Padło również pytanie o stres przed decyzjami selekcjonera. Te o ostatecznej, 23-osobowej kadrze zostaną oficjalnie ogłoszone w poniedziałek o godzinie 14. Ci gracze, którzy zostaną skreśleni, dowiedzą się o nich rzecz jasna wcześniej po rozmowach z Nawałką.



- W każdym z nas jest odrobina stresu. I lekka niepewność, bo trener musi skreślić kilku zawodników. Ale jeśli ktoś pracuje na 100 procent, nie ma się czego obawiać - podkreślił Bednarek.



- Przed czym mamy się stresować? Jest jakaś obawa, ale jutro dowiemy się wszystkiego - dodał Góralski.



Wewnętrzny sparing był rozgrywany przy użyciu systemu wideoweryfikacji (VAR), który również będzie wykorzystywany na mistrzostwach świata.



- Przydał się, bo znamy kruczki, wiemy, jak się zachowywać. To było pomocne, bo nie wszyscy mamy ten system w swoich ligach - Bednarek. Dla przykładu w Premier League, gdzie występuje na co dzień, systemu VAR nie było i na razie nie będzie.



Z kolei Góralski został zapytany o uraz barku, którego nabawił się podczas zgrupowania jeszcze w Juracie. - Nie ma już po nim prawie śladu. Miałem dzień przerwy. Cały czas przechodzę rehabilitację - tłumaczył. Później dodał, że dwa lub trzy razy dziennie trenuje na siłowni i wykonuje ćwiczenia korekcyjne.

Doczekał się szansy

Bednarek po transferze w zeszłym roku z Lecha do Southampton długo nie grał. Dopiero pod koniec sezonu wywalczył miejsce w podstawowym składzie. I na finiszu przygotowań może wsiąść do samolotu, który poleci z reprezentacją do Rosji. Dotychczas tylko raz wystąpił w dorosłej kadrze. We wrześniu 2017 roku zagrał minutę w eliminacyjnym spotkaniu z Kazachstanem.



Jeden gol w Arłamowie. Kadrowicze po wewnętrznym sparingu Piłkarze Adama... czytaj dalej » - Pracowałem cały rok, żeby dostać szansę. Przez 10 miesięcy, kiedy nie grałem, nie znaczy, że nic nie robiłem. Czekałem na szansę. Kiedy myślałem o reprezentacji, wiedziałem, że muszę grać w klubie. Ale nigdy nie czułem się pewniakiem. Na każdym treningu trzeba pracować, udowadniać swoją wartość. Nikt nie odpuszcza. To jest siła kadry. Jest zdrowa rywalizacja, nie ma podkładania nóg na treningach - skomentował 22-letni obrońca.



I dodał: - W Anglii nauczyłem się nie patrzeć w przyszłość daleko do przodu. Dla mnie najważniejszy był niedzielny mecz. Celem jest wyjazd do Rosji. Chcę udowodnić, że na to zasługuję.



Bednarek podkreślił, że nie miał żadnych problemów z aklimatyzacją w drużynie. - Wszystkich wcześniej znałem, z niektórymi grałem przecież ligowe mecze. A z tymi, których nie znałem osobiście, szybko łapałem kontakt. Doświadczeni gracze dodają otuchy. To jest moc zespołu. Każdy sobie pomaga, każdy chce dobra reprezentacji.



- Jako młody zawodnik mogę się uczyć od innych. To doskonała okazja, żeby podpatrywać takich graczy jak Kamil Glik. To dla mnie czas na naukę - zakończył piłkarz Southampton.

Ostatnie dni

Drużyna zostanie w Arłamowie do 7 czerwca. Potem rozegra dwa sparingi - z Chile (w Poznaniu 8 czerwca) i Litwą (w Warszawie 12 czerwca w Warszawie). Do Rosji wyleci dzień później. Pierwszy mecz MŚ 19 czerwca z Senegalem. W grupie H jest jeszcze Kolumbia oraz Japonia.

Szeroka kadra reprezentacji Polski:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn)

obrońcy: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa)

pomocnicy: Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Dawidowicz (Palermo), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Damian Kądzior (Górnik Zabrze), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Makuszewski (Lech Poznań), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Sebastian Szymański (Legia Warszawa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (Górnik Zabrze)

napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Krzysztof Piątek (Cracovia), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht), Kamil Wilczek (Broendy IF).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

