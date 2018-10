Wsparcie dla trenera czy zwolnienie? Bayern zwołał specjalną konferencję





Konferencja trenera Bayernu Niko Kovaca nie będzie jedyną przed meczem Bundesligi z Wolfsburgiem. Jak się okazuje, władze Bawarczyków na piątek zwołali też inną konferencję, na której będą obecne władze mistrzów Niemiec. Niemieckie media twierdzą, że szefowie klubu chcą w ten sposób wyrazić wsparcie dla szkoleniowca. Nie brakuje też głosów, że Chorwat może zostać zwolniony.

To nie zadyszka, to kryzys. Bayern ograny w Monachium W Bayernie źle... czytaj dalej » Przed sezonem wydawało się, że w Bundeslidze nikt nie będzie w stanie zatrzymać Bawarczyków. Rozgrywki zaczęły się zgodnie z tymi przewidywaniami - Bayern wygrał cztery mecze uzyskując w nich bilans bramek 11-2.

W trzech kolejnych spotkaniach obrońcy tytułu wywalczyli jednak tylko punkt, strzelili jednego gola i stracili sześć. W tabeli spadli na szóste miejsce, a od prowadzącej Borussii Dortmund mają o cztery punkty mniej. Do tego dochodzi remis 1:1 z Ajaksem Amsterdam w Lidze Mistrzów.



Media zaczęły donosić o konflikcie między piłkarzami a trenerem Kovacem. Jego pozycja stała się coraz bardziej zagrożona. Wątpliwości zostały wzmożone po czwartkowym oficjalnym komunikacie klubu.

Ważny dzień

Bawarczycy poinformowali w mediach społecznościowych, że w piątek o 11 odbędzie się konferencja prasowa Kovaca, a godzinę później "specjalna konferencja" z udziałem najważniejszych osób zasiadających w zarządzie klubu Uliego Hoenessa, Karla-Heinza Rummenigge i Hasana Salihamidzicia. Powodu jej zwołania nie podano.



Większość niemieckich mediów twierdzi, że jej celem będzie wyrażenie wsparcia dla trenera. Zwłaszcza, że kilka dni temu prezydent bawarskiego klubu stanął murem za Chorwatem. - Będę go bronił na śmierć i życie - zapewniał Hoeness.

Nie brakuje też zdań, że może dojść do dymisji. Ostatnio wszyscy trzej sternicy pojawili się na konferencji mniej więcej rok temu, wówczas zaprezentowano Juppa Heynckesa jako następcę zwolnionego Carlo Ancelottiego. Trzeci domniemany powód, o którym spekulują niemieckie media, to ogłoszenie podpisania porozumienia z jakimś potężnym sponsorem. O zmianie trenera Bayernu nie ma mowy. "Będę go bronił na śmierć i życie" Bayern... czytaj dalej »

Kadrowicze przegrywali

Chorwacki szkoleniowiec mógł mieć nadzieję, że ze zgrupowań drużyn narodowych jego podopieczni wrócą w dobrych nastrojach i atmosfera się oczyści. Na jej poprawę będzie musiał jednak znaleźć inny sposób. Większość, z Robertem Lewandowskim na czele, wróci do klubu jeszcze bardziej sfrustrowana.



Polak w kadrze nie zdobył bramki już w sześciu kolejnych spotkaniach, a Biało-Czerwoni ulegli w Chorzowie Portugalii oraz Włochom. Hiszpania - z Thiago Alcantarą w składzie - przegrała natomiast na własnym terenie po raz pierwszy od 2003 roku. W Sewilli uległa Anglii 2:3.



Piłkarze Bayernu zawsze byli ważnymi ogniwami reprezentacji Niemiec, a ta po fatalnej grze na mistrzostwach świata w Rosji wciąż nie może odzyskać blasku. Manuel Neuer, Niklas Suele, Mats Hummels, Jerome Boateng, Joshua Kimmich, Serge Gnabry i Thomas Mueller byli powołani na mecze z Holandią (0:3) i Francją (1:2).

Mecz 8. kolejki ligi niemieckiej z Wilkami Bayern rozegra w sobotę.