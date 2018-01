Meleksem na zajęcia indywidualne. Bayern wciąż bez Lewandowskiego





Niepokojące są wieści nadchodzące z Kataru. Robert Lewandowski nie trenował z kolegami z Bayernu we wtorek, nie trenował i w środę. 29-letni napastnik znowu narzeka na uraz rzepki.

Bayern trenował w Katarze, Lewandowski walczy z urazem Bayern Monachium... czytaj dalej » Monachijska drużyna od wtorku pracuje nad formą w Aspire Academy z Dausze. Polak, który dotarł tam prosto z krótkich wakacji, pierwsze i drugie wspólne zajęcia opuścił. Musiał, bo eksploatowany organizm coraz częściej odmawia mu posłuszeństwa.



Nie obijał się, ćwiczył indywidualnie. A na miejsce zawieziono go meleksem.

Doczekał się zmiennika

Niecały miesiąc temu trener Bayernu Jupp Heynckes wyznał, że od kilku tygodni Lewandowski ma problemy z rzepką. W meczu z Eintrachtem pojawił się na murawie tylko na kilka minut, w tym ze Stuttgartem biegał już od początku do końca rywalizacji.



Przed towarzyskimi spotkaniami z Urugwajem i Meksykiem, w początkach listopada, też dopadły go problemy. - Zrobiliśmy badania, które pokazały niezaleczony uraz - mówił wtedy lekarz kadry Jacek Jaroszewski. - To dość bolesne naciągniecie mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego. Leczymy Roberta, ale jeśli nie będzie na 100 procent gotowy, nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Urugwajem. Nie będziemy ryzykować pogłębienia kontuzji.



Niestety, kapitan nie był gotowy i kolegom nie pomógł.





Lewandowski jest filarem i drużyny narodowej, i klubowej. I tu, i tam zastąpić go nie sposób. Doszło do tego, że otwarcie skrytykował politykę transferową Bayernu. Szefowie bawarskiej ekipy wyłożyli w końcu 13 mln euro, za które na Allianz Arenę trafił przed świętami Sandro Wagner, mający zostać zmiennikiem Polaka.



6 stycznia Bayern rozegra w Dausze sparing z saudyjskim Al Ahli. Sześć dni później w meczu inaugurującym piłkarską wiosnę w Bundeslidze zmierzy się w Leverkusen z Bayerem.