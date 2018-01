Bayern trenował w Katarze, Lewandowski walczy z urazem





»

Bayern Monachium ma za sobą pierwszy trening w nowym roku. W zajęciach w katarskiej Dausze nie uczestniczył Robert Lewandowski. "Ma problemy z rzepką" - czytamy na oficjalnym Twitterze Bawarczyków.

Obrońcy mistrzowskiego tytułu powrócili do treningów we wtorek. Formę tradycyjnie już szlifują w Katarze. Lewandowski, który przebywał ostatnio na mini wakacjach w Dubaju, doleciał do Dausze nie z resztą zespołu, a na własną rękę, z Franckiem Riberym oraz Jerome Boatengiem.

Źródło: Instagram/Bayern Boateng, Ribery i Lewandowski na pokładzie

Wrócił problem

Kapitan reprezentacji Polski musiał jednak opuścić pierwsze, wieczorne zajęcia. "Ma problemy z rzepką" - czytamy na Twitterze Bawarczyków. "Lewy" uskarżał się już wcześniej na ten uraz.

- Z doświadczenia wiem, że jeśli masz uporczywe problemy ze zdrowiem, nie jesteś w stanie dać z siebie 100 procent. Robert jest zawsze zaangażowany. Nawet kiedy nie może trenować z drużyną, pracuje nad swoją formą na siłowni - mówił tuż przed grudniowym starciem w Pucharze Niemiec z Borussią Dortmund.

Na wtorkowym treningu nie ćwiczył też Mats Hummels, który z kolei ma problemy z przywodzicielem.





W Katarze ekipa Juppa Heynckessa będzie przebywać do 7 stycznia. Dzień wcześniej rozegra sparing z miejscowym Al-Ahli.

Pierwszy mecz w Bundeslidze po przerwie zimowej zagrają już 12 stycznia z Bayerem Leverkusen.