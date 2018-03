Lewandowski z kolegami demolują w klasyku. Na koronę muszą jednak poczekać





Bayern już do przerwy wbił pięć goli, w drugiej połowie hat-tricka skompletował Robert Lewandowski i monachijczycy odnieśli nad Borussią Dortmund spektakularne zwycięstwo 6:0. Na szósty tytuł z rzędu muszą jednak poczekać.

W Monachium miało być wielkie święto, ale plany popsuło Schalke. Wicelider nie dał szans u siebie Freiburgowi, grającemu przez prawie pół godziny w osłabieniu. Zwycięstwo 2:0 odłożyło koronację bawarskiej ekipy. Do zapewnienia sobie mistrzostwa w sobotę - i jeszcze w marcu - potrzebowali przynajmniej remisu Schalke i wygranej nad Borussią.

Drugi warunek Bayern spełnił bez większych kłopotów, choć dortmundczycy byli niepokonani od połowy grudnia. Wtedy rozbity zespół po Peterze Boszu przejął Peter Stoeger, który nie przegrał w 12 ligowych spotkaniach. Do wizyty w Monachium. Heynckes rzuca wyzwanie "Lewemu". "Dwa, trzy lata powinny wystarczyć" Trener piłkarzy... czytaj dalej »

"Lewy" pocieszał Piszczka

Goście przegrywali już od 6. minuty. Thomas Mueller podał do Lewandowskiego, a ten, mając przed sobą tylko bramkarza, wbił byłemu klubowi gola. Powtórki pokazały, że polski napastnik mógł być na pozycji spalonej. Sędzia, mogący przecież skorzystać z wideoweryfikacji, bramki nie anulował.



System VAR zadziałał przy nieuznanym golu Francka Ribery'ego chwilę później. Bayern długo tego nie rozpamiętywał. W 14. minucie trafił James Rodriguez, w 23. minucie na 3:0 - Mueller. To był nokaut.



Ale gospodarzom ciągle było mało. Tuż przed przerwą drugą bramkę zdobył Lewandowski. Gola doczekał się również Ribery.



Fatalnie grającej Borussii nie stać było choćby na honorowego gola. Najbliżej była po strzale Mario Goetze, ale w 67. minucie pomocnik gości trafił w słupek.

Przed końcem Lewandowski skompletował hat-tricka. Po meczu pocieszał kolegę z kadry Łukasza Piszczka.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski nie miał litości dla byłego klubu

Prezes Bayernu pewny: Lewandowski zostaje

Lewandowski z 26 golami jest pewny trzeciej korony króla strzelców. Drugiego w tym wyścigu Nilsa Petersena z Freiburga wyprzedza o 13 trafień. Przepaść. Ale nadal nie jest znana przyszłość kapitana Biało-Czerwonych, który latem chciałby zmienić klub. Najlepiej na Real Madryt.



Przed meczem głos w tej sprawie znowu zabrał Karl-Heinz Rummenigge. Prezes Bayernu w wywiadzie dla telewizji Sky powiedział, że Lewandowski nigdzie się nie wybiera.



- Z przyjemnością mogę o tym zapewnić - powiedział i podkreślił, że żadnych rozmów z przedstawicielami madryckiego klubu nie było.



Rummenigge zapowiedział, że Bayern do końca kwietnia zaprezentuje nowego szkoleniowca. - Chcemy, by był to trener niemieckojęzyczny - dodał.



Obecny szkoleniowiec, 73-letni Jupp Heynckes, zamierza po sezonie wrócić na emeryturę.

Wyniki 28. kolejki Bundesligi:

sobota

Hannover - RB Lipsk 2:3

Hoffenheim - FC Koeln 6:0

Leverkusen - Augsburg 0:0

Schalke - Freiburg 2:0

Stuttgart - Hamburger 1:1

Bayern - Borussia D. 6:0

Hertha - Wolfsburg 0:0

niedziela

Werder - Eintracht 15.30

Mainz - Moenchengladbach 18.00