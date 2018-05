Gol Lewandowskiego na nic. Nowy trener zabrał puchar Bayernowi





Foto: RONALD WITTEK /PAP/EPA | Lewandowski zdobył gola

Robert Lewandowski zdobył bramkę, ale jego Bayern Monachium nie zdołał wywalczyć Pucharu Niemiec. W wielkim finale w Berlinie drużyna Polaka przegrała 1:3 z Eintrachtem Frankfurt.

Sobotnie spotkanie stało pod znakiem trenerskich pożegnań. Bayern ostatni raz poprowadził wracający na emeryturę Jupp Heynckes, z Eintrachtem wkrótce rozstanie się Nico Kovac. Tak się złożyło, że to właśnie Chorwat już za kilka tygodni będzie wprowadzał nowe porządki w szatni klubu z Monachium.

Zwycięstwo jego Eintrachtu w finale pucharu jest oczywiście sporą niespodzianką. Bayern zdobył mistrzostwo, w lidze zdobywając aż 35 punktów więcej niż jego sobotni rywal. Potrafił z nim wygrać dwa spotkania, wiosną aż 4:1 i to grając w rezerwowym składzie.

Próby Lewandowskiego

Wilki bliżej utrzymania. Epizod Błaszczykowskiego VfL Wolfsburg... czytaj dalej » W sobotę spotkał się jednak z całkiem inną drużyną. Eintracht tylko momentami pozwalał mu poczuć się jak mistrz. Drużyna Kovaca skutecznie się broniła, wyprowadzała zabójcze kontry. Dwa skuteczne ciosy zadał Ante Rebić, ten najważniejszy kilka minut przed końcem spotkania.

Po jego pierwszym trafieniu Eintracht schodził na przerwę z prowadzeniem. Nadzieje Bawarczykom przywrócił w drugiej połowie Lewandowski. Wyrównującego gola strzelił wykańczając w polu karnym podanie ze skrzydła Joshuy Kimmicha.

Miał jeszcze kilka szans. Najlepsze w pierwszej połowie. Zaraz na początku przymierzył z rzutu wolnego w poprzeczkę. Kilkanaście minut później mając przed sobą tylko bramkarza uderzał z ostrego kąta obok bramki.

Do pustej bramki

Bayern szukał remisu do końca. Mocno przycisnął. W doliczonym czasie wydawało się, że będzie miał idealną szansę na drugą bramkę. W polu karnym upadł Javi Martinez. Sędzia skorzystał z wideoweryfikacji. Przyjrzał się sytuacji jeszcze raz i uznał, że faulu nie było.

Podyktował za to rzut rożny. Bayern nie potrafił go zamienić na gola. Na dodatek piłkę przejęli rywale, potem szybko pognali na bramkę Svena Ulreicha, gdzie Niemca nie było, bo chwilę wcześniej chciał pomóc kolegom w polu karnym rywali. Do siatki bez problemu trafił Mijat Gacinović, a za chwilę sędzia skończył mecz.

Eintracht oszalał. To jego piąty puchar w historii, pierwszy od trzydziestu lat. Dzięki wygranej drużyna z Frankfurtu zapewniła sobie prawo gry w przyszłym sezonie Ligi Europejskiej.