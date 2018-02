Spacerek Bayernu. Lewandowski na liście strzelców





Foto: PAP/EPA/FOCKE STRANGMANN | Video: PAP/EPA Lewandowski i Bayern w półfinale Pucharu Niemiec

W Pucharze Niemiec wszystko zgodnie z planem. Bayern Monachium gładko pokonał na wyjeździe lidera trzeciej Bundesligi SC Paderborn 6:0 i jest w półfinale rozgrywek. Jedną z bramek zdobył kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski.

Jak dotąd FCB w krajowym Pucharze mieli pod górkę. Nie sprzyjało im losowanie i już w początkowej fazie rozgrywek musieli poradzić sobie z silnymi RB Lipsk (awans po serii rzutów karnych) i Borussią Dortmund. Tym razem fortuna się odwróciła i na przeciw Bawarczykom wybiegli piłkarze lidera trzeciej ligi.

Niespodzianki nie było, bo być nie mogło. Choć początkowe minuty nieco zaskoczyły.

Do trzech razy sztuka Lewandowskiego

Lewandowski rezerwowym, Bayern i tak zwycięski Po wyjazdowej... czytaj dalej » SC Paderborn na Benteler Arena wyszło bardzo odważnie i to piłkarze tej drużyny jako pierwsi trafili do siatki. Cieszyć się nie mogli, bo arbiter słusznie odgwizdał pozycję spaloną. Gol nie został uznany, ale i tak podziałał na Bayern jak płachta na byka.

Goście ruszyli do przodu i rozpoczęli strzelanie. Jako pierwszy cieszył się Kingsley Coman, a było to trafienie nieco kuriozalne. Świetnie prostopadle do Thomasa Muellera podawał Lewandowski, ale uderzenie Niemca zostało zablokowane. Później jeszcze kiks zaliczył Arjen Robben, aż w końcu z najbliższej odległości do siatki piłkę skierował francuski skrzydłowy.

Faworyt prowadził, ale było mu mało. Nie minęło pięć minut, a zrobiło się 2:0. Coman dograł do Lewandowskiego, ten cudownie przyjął na klatkę piersiową i ze spokojem pokonał Michaela Ratajczaka. Polak w tym momencie odetchnął z ulgą, bo wcześniej bramkarz Paderborn dwukrotnie genialnie bronił jego strzały głową.

Do przerwy monachijczycy prowadzili jeszcze wyżej. Tuż przed zmianą stron trzeciego gola strzelił Joshua Kimmich.

Źródło: PAP/EPA/FOCKE STRANGMANN Lewandowski podwyższył prowadzenie Bayernu

Skończyło się na sześciu

Przy tak wysokim prowadzeniu Bayernu emocji w drugiej części gry ciężko było się spodziewać i to się potwierdziło. Niedługo po wznowieniu trafił jeszcze Corentin Tolisso i tym mistrzowie Niemiec się zadowolili. Oddali inicjatywę, dali grać rywalom. Tym jednak wychodziło niewiele.

Końcówka znów należała do faworytów. W przeciągu 120 sekund dwa razy trafił Robben i było 6:0. Pogrom.

Teraz Lewandowskiego i spółkę czekają zdecydowanie trudniejsze mecze. W weekend czeka ich starcie z drugim w tabeli Bundesligi Schalke, a za dwa tygodnie zmierzą się z tureckim Besiktasem w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Paderborn - Bayern 0:6

Bramki: Coman (20), Lewandowski (25), Kimmich (42), Tolisso (52), Robben (86, 88)