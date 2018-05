Bayern podziękował, Heynckes się pożegnał. "Znów zamierzam korzystać z życia"





Bayern Monachium zakończył sezon porażką z Eintrachtem Frankfurt (1:3) w finale Pucharu Niemiec. W sobotni wieczór ostatni rozdział swojej bogatej kariery definitywnie zamknął trener monachijczyków Jupp Heynckes. - Od następnego tygodnia znów zamierzam korzystać z życia - zapowiedział Niemiec.

Pięć lat temu Heynckes wszedł z Bawarczykami na szczyt. Zdobył potrójną koronę, czyli mistrzostwo kraju, Puchar Niemiec i Ligę Mistrzów. Potem odszedł na emeryturę. Przerwał ją jesienią ubiegłego roku, na prośbę szefów klubu. Bayern był w kryzysie, a on miał uratować mu sezon. I to zrobił.

- Mieliśmy pięć punktów straty do lidera, a na koniec sezonu drugą drużynę wyprzedziliśmy z przewagą 21. W Lidze Mistrzów doprowadził zespół do półfinału, w Pucharze Niemiec do finału. To zasługuje na największy szacunek. Jupp jest jedyną osobą, której dziś jest mi tak naprawdę szkoda. Wykonałeś naprawdę wspaniałą pracę. Dziękuję ci - zwrócił się do szkoleniowca Karl-Heinz Rummenigge podczas sobotniego bankietu, który odbył się po meczu z Eintrachtem.

Na komplementy padające z ust prezesa Bayernu sam zainteresowany odpowiadał z typową dla siebie skromnością.

- Chłopcy przez cały rok wykonywali niesamowitą pracę. To mi ułatwiło zadanie. Okazali mi mnóstwo szacunku. Nasza współpraca układała się harmonijnie. Wszyscy byli w formie. Mistrzostwo, które zdobyliśmy było w pełni zasłużone - powiedział Heyckes.

Muszę nabrać dystansu

Dla Heynckesa było to trzecie podejście do Bayernu (za pierwszym razem pracował w nim w latach 1987-1991). Przez wszystkie sezony dał klubowi cztery mistrzostwa. Więcej na pewno nie zdobędzie, nawet gdzie indziej.

Już na początku zapowiedział, że interesuje go tylko praca do końca sezonu, potem wraca na emeryturę. Zdania nie zmienił, mimo że szefowie ponoć błagali go o to, aby został dłużej.

- Muszę nabrać trochę dystansu. Ostatnie kilka tygodni były bardzo stresujące. Wrócę do domu, będę spać we własnym łóżku, a potem zacznę robić to, co mi się podoba. Nie mam już 45, ani 50 lat. W wieku 73 lat zaczynasz się zastanawiać jak długo będziesz jeszcze żyć. Od następnego tygodnia zamierzam znowu z tego życia korzystać - zapowiedział.

