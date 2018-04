Heynckes ma kłopot. Bayern osłabiony w Madrycie





Bardzo intensywna gra w meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów spowodowała, że w ciągu pierwszych 30. minut Bawarczycy stracili dwóch swoich podstawowych zawodników. Z powodu kontuzji boisko byli zmuszeni opuścić Arjen Robben i Jerome Boateng.

Robert Lewandowski przyznał po meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów (1:2), że przegrała drużyna lepsza. - Zabrakło nam wykończenia akcji - ocenił.

Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Robben szybko musiał zakończyć występ z Realem

Arjen Robben, skrzydłowy mistrza Niemiec, nie wystąpi przeciwko Realowi w rewanżowym półfinale Ligi Mistrzów. Holender przegrał z bólem pachwiny.

34-letni Robben wytrwał w pierwszym spotkaniu z Realem ledwie siedem minut. Od wtorku trwała walka z czasem, żeby holenderski skrzydłowy, który uszkodził pachwinę, był gotowy. Niemcy piszą o dołku Lewandowskiego. "Od dwóch tygodni jest apatyczny" Dziennik "Bild"... czytaj dalej »

Jeszcze w sobotę była niewielka szansa, że zdąży. Dzień później nie dał rady ćwiczyć z zespołem. Trener Jupp Heynckes zdecydował, że piłkarz zostanie w Monachium. Robbena w rewanżu prawdopodobnie zastąpi Thomas Mueller.

Do Madrytu poleciał za to Javi Martinez, który również nie dokończył meczu z Królewskimi. W kadrze jest także David Alaba, który uporał się z kontuzją uda i - jak zapowiedział - jest na dobrej drodze, żeby wystąpić. Lewy obrońca Bayernu nie grał z Realem oraz w ćwierćfinałach z Sevillą.

Szpital w Monachium

Wcześniej wiadomo było, że wykluczony jest występ Jerome’a Boatenga, kolejnego kontuzjowanego z Realem. Obrońca reprezentacji Niemiec może stracić nawet mundial w Rosji. Dołączył do i tak długiej listy piłkarzy niedostępnych. Bawarczycy od połowy kwietnia muszą sobie radzić bez Arturo Vidala, pod koniec lutego ze składu wypadł Kingsley Coman, a Manuel Neuer leczy się od września.





Źródło: PAP/EPA/RONALD WITTEK Boateng może nie pojechać na mundial

Dlatego w sobotę przeciwko Eintrachtowi Heynckes znalazł miejsce w jedenastce dla czterech młodych graczy, z czego trzech debiutowało. Jeden z nich, 20-letni Niklas Dorsch, strzelił nawet gola, a mocno rezerwowy Bayern, pewny już mistrzostwa, zwyciężył 4:1. W nagrodę Dorsch oraz 18-letni stoper Lukas Mai polecą z drużyną do Madrytu.



Rewanż we wtorek o godzinie 20.45. W pierwszym spotkaniu Bayern przegrał 1:2. W Madrycie do awansu potrzebuje zwycięstwa 2:0 lub wyższego.



Here's our squad for #RMAFCB#packmaspic.twitter.com/e3mJcN5dRX — FC Bayern English (@FCBayernEN) 30 kwietnia 2018