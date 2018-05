Bayern skrzywdzony. Nawet piłkarz Realu przyznaje: to był karny





Bayern żegna się z Ligą Mistrzów. I robi to z wielką klasą. Po spotkaniu w Madrycie żaden z jego piłkarzy nie ma pretensji o to, że arbiter nie przyznał ich drużynie rzutu karnego. To, że "jedenastka" gościom się należała przyznał nawet zamieszany w sytuację obrońca Realu - Marcelo.

Pierwszy mecz na swoim stadionie Bayern przegrał 1:2. Losy awansu ważyły się do ostatnich sekund rewanżu na Santiago Benrabeu. Remis 2:2 sprawił, że w wielkim finale, i to po raz trzeci z rzędu, zagrają Królewscy.

Lewandowski bez finału. Bayernowi zabrakło gola Bayern przez cały... czytaj dalej » Monachijczycy znów tracili bramki po prostych błędach. Tak jak w Monachium, nie wykorzystali też wielu sytuacji. Ale najlepszą zabrał im chyba arbiter Cuneyt Cakir. Turek nie podyktował karnego, gdy już w doliczonym czasie pierwszej połowy po dośrodkowaniu Joshuy Kimmicha piłka trafiła w rękę Marcelo.

"Trafiła mnie w rękę"

Takie zagranie oczywiście automatycznie nie kwalifikuje się do tego, aby podyktować "jedenastkę". Pozostaje jeszcze kwestia interpretacji. Sam Brazylijczyk przyznał jednak po meczu, że sędzia powinien wskazać na wapno.

- Piłka trafiła mnie w rękę. Jeśli powiedziałbym wam, że tak nie było, po prostu bym kłamał. Myślę, że to był karny. Staram się nie rozmawiać na temat pracy sędziów. Jasne, że czasami pomylą się na twoją korzyść, czasami przeciwko tobie. Cokolwiek by się nie działo, trzeba skupić się na futbolu - przyznał obrońca.

Niedługo po zagraniu Brazylijczyka sędzia zakończył pierwszą połowę. W jego kierunku ruszyło wtedy kilku graczy Bayernu, którzy chcieli wyjaśnić sytuację. Turek pozostał niewzruszony. Piłkarze szybko odpuścili. Do sytuacji nie wracali też po meczu. Pretensje, że odpadli mieli nie do arbitra, a do siebie.



No penalty?!? Come on... #rmafcbpic.twitter.com/arST1s1FMw — Jerome Boateng (@JB17Official) 1 maja 2018





W drugim meczu półfinałowym Roma gra z Liverpoolem. W pierwszym meczu było 5:2 dla angielskiego zespołu. Rewanż we Włoszech w środę. Początek spotkania o 20.45.