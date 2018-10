"To nie powinno mieć miejsca". Bayern narzeka i traci pomocnika





Kiepska gra Bayernu to nie jedyna bolączka trenera Niko Kovaca po meczu Pucharu Niemiec z czwartoligowym SV Roedinghausen. Kontuzji doznał bowiem pomocnik mistrzów Niemiec Thiago Alcantara. - Nie wygląda to za dobrze - przyznał chorwacki szkoleniowiec.

Bawarczycy świetnie zaczęli starcie w Osnabruecku i jeszcze przed upływem kwadransa prowadzili 2:0 po trafieniach Sandro Wagnera oraz Thomasa Muellera. Kilka minut później Renato Sanches mógł praktycznie rozstrzygnąć losy spotkania, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Od tego momentu z minuty na minutę gra mistrzów Niemiec wyglądała coraz gorzej, a gospodarze co rusz stwarzali zagrożenie i tuż po przerwie Linus Meyer zdołał pokonać Manuela Neuera.

Bayern miał kłopot, bo nie dość, że ekipa z Roedinghausen nie dawała za wygraną, to w 75. minucie boisko przedwcześnie musiał opuścić Thiago. Hiszpański pomocnik Bawarczyków został brutalnie potraktowany przez jednego z piłkarzy gospodarzy. Ucierpiała kostka. Mimo pomocy medycznej, 27-latek został zmieniony przez Joshuę Kimmicha.

Faworyt ostatecznie wymęczył wygraną, ale po meczu Kovac nie miał wesołej miny. - Nie zagraliśmy w sposób, jaki sobie wyobrażałem. Powinniśmy strzelić jeszcze trzeciego i czwartego gola, ale zamiast tego podbudowaliśmy naszych rywali i znaleźliśmy się w tarapatach. Trzeba to jasno powiedzieć, musimy lepiej wykorzystywać sytuacje bramkowe - podkreślił chorwacki trener Bayernu.

- Awansowaliśmy, ale każdy z nas powinien poważnie zastanowić się nad sposobem, w jaki to zrobiliśmy. Do 25. minuty graliśmy dobrze, ale po przestrzelonym karnym załamaliśmy się. To nie powinno mieć miejsca. W drugiej połowie po stracie bramki byliśmy nerwowi, nasze podania były niedokładne. To nie może mieć miejsca. Musimy się odbudować - wtórował mu Mueller.

Nieskuteczność to nie jedyny problem Bawarczyków. Drugim jest kontuzja Alcantary. - Mam nadzieję, że to nic złego, aczkolwiek nie wygląda to za dobrze. Na ten moment piłkarz odczuwa wielki ból - poinformował Kovac.

Szczegółowe badania piłkarz przejdzie w środę. - Thiago jest bardzo ważnym piłkarzem naszej drużyny, z pewnością ma problemy z kostką, ale jest jeszcze zbyt wcześnie na to, by coś więcej powiedzieć - dodał dyrektor sportowy Bayernu Hasan Salihamidzić.

