Szampany się chłodzą. Bayern o krok od mistrzostwa





Foto: Tolga Bozoglu / PAP/EPA | Video: PAP/EPA Bayern ma szansę na potrójną koronę

Już w ten weekend Bayern Monachium może zapewnić sobie tytuł mistrza Bundesligi. Aby tak się stało, zespół Roberta Lewandowskiego musi pokonać na wyjeździe RB Lipsk i liczyć na potknięcia dwóch innych zespołów.

Na osiem kolejek przed końcem rozgrywek zespół Polaka ma 66 punktów. O 20 wyprzedza Schalke, a o 21 - Borussię Dortmund. Jest niepokonany od trzynastu kolejek. Ostatniej porażki doznał 25 listopada na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach (1:2).

Nie boją się Bayernu

Hiszpański dziennik: wstępne porozumienie Lewandowskiego z Realem Wydawany w... czytaj dalej » Aby monachijczycy mogli świętować już w ten weekend, oba wymienione zespoły nie mogą zainkasować trzech punktów. Schalke zagra w sobotę na wyjeździe z Wolfsburgiem, dzień później Borussia zmierzy się u siebie z Hannoverem 96.

Piłkarze z Monachium do kwestii tytułu podchodzą spokojnie. - Oczywiście tak może się zdarzyć, ale nie sądzę, by zarówno Schalke, jak i Borussia nie wygrały - przyznał obrońca Mats Hummels.



Zadania na pewno nie ułatwi Bawarczykom ich bezpośredni rywal. Lipsk wciąż ma o co walczyć. Aktualni wicemistrzowie kraju zajmują w tabeli szóstą pozycję, tracąc tylko cztery punkty do czwartego Bayeru Leverkusen, który na tę chwilę byłby ostatnim zespołem, który zagrałby w Lidze Mistrzów.



- Nie chcemy, by Bayern wywalczył tytuł na naszym stadionie. To wielki klub, ale nie boimy się go - przyznał francuski skrzydłowy gospodarzy Jean-Kevin Augustin.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski imponuje skutecznością w barwach Bayernu

Po koronę i Ligę Mistrzów

W ostatnich latach Bayern ani razu nie kazał czekać kibicom na tytuł do ostatniej 34. kolejki. Teraz stanie się pewnie podobnie. Mistrzostwo zdobędzie po raz szósty z rzędu i 28. w historii. To będzie także szósty triumf Lewandowskiego w Niemczech, który dwukrotnie wygrywał ligę z Borussią Dortmund.

TYTUŁY BAYERNU W OSTATNICH LATACH:

2012/2013 - 28. kolejka

2013/2014 - 27. kolejka

2014/2015 - 30. kolejka

2015/2016 - 33. kolejka

2016/2017 - 31. kolejka

2017/2018 - ?

Lewandowski pewnie zmierza też po trzeci tytuł dla najlepszego strzelca rozgrywek. W tej chwili ma 23 gole. O jedenaście wyprzedza Nilsa Pedersena z Freiburga.

Mistrzostwo to dla monachijczyków plan minimum. Drużyna "Lewego" wciąż ma szanse na zdobycie krajowego pucharu, gdzie w półfinale zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Celem numer jeden jest triumf w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale tych rozgrywek spotka się z Sevillą.