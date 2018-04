Wielka "szóstka" Bayernu. 502 punkty i przepaść





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Bayern mistrzem szósty raz z rzędu

W Niemczech po staremu - Bayern cieszy się z mistrzostwa, znów nokautując resztę stawki na kilka kolejek przed końcem sezonu. Jak ogromna przepaść dzieli monachijczyków od pozostałych zespołów, zobrazował "Bild".

Bawarczycy zapewnili sobie tytuł pokonując w sobotę na wyjeździe 4:2 Augsburg. W tym roku świętują pięć kolejek przed końcem rozgrywek. Mistrzowska patera trafiła do ich rąk po raz szósty z rzędu i 28. w historii.

Bayern na tronie. Świętuje poza Monachium Szósty tytuł... czytaj dalej » Dominacja rozpoczęła się w sezonie 2012/2013. Dziennikarze "Bilda" wyliczyli, że od startu wspomnianych rozgrywek do soboty Bayern zagrał w lidze 199 spotkań. Zdobył w nich 502 punkty. Kolejna drużyna z najlepszym dorobkiem - Borussia Dortmund - zgromadziła ich aż o 129 mniej.

Szczęśliwy Jupp

Ten sezon był jednak w Bawarii inny niż pięć poprzednich. W jego trakcie potrzebny był wstrząs. Jesienią drużyna nie przekonywała, zwolniono trenera Carlo Ancelottiego, którego miejsce zajął wracający do Monachium Jupp Heynkces. To właśnie on zapoczątkował ostatni okres kilkuletniego panowania Bawarczyków.

Tuż po sobotnim meczu paradowali z koszulkami, na których widniała symboliczna "szóstka". Dla Heynckesa, jako trenera, to tytuł numer cztery. Wszystkie zdobywał w Monachium. Dorobku nie powiększy. Po sezonie wraca na emeryturę, z której kilka miesięcy temu został ściągnięty.

Kibice Bayernu marzą, aby z klubem pożegnał się tak jak pięć lat temu. Wtedy oprócz mistrzostwa wygrał też krajowy puchar i Ligę Mistrzów. Szanse są. W pierwszych rozgrywkach Bawarczycy są już w finale, w drugich jedną nogą w półfinale.