Szósty tytuł mistrzowski z rzędu i 28. w historii. W Niemczech zgodnie z najnowszą tradycją Bayern na tronie i to na długo przed końcem sezonu. Pokonał na wyjeździe Augsburg 4:1.

Przed meczem sprawa wyglądała klarownie - Bayern wygrywa i bez oglądania się na konkurencję może świętować już w sobotę.



Po 29 kolejkach monachijczycy mieli 69 punktów i aż 17 przewagi nad drugim Schalke. Po spotkaniu z przeciętnym Augsburgiem dopisali sobie do swojego konta kolejne trzy, a wynik w Hamburgu, dokąd pojechali piłkarze S04, był już bez znaczenia. Nikt i nic już nie dogoni Bayernu. Do końca sezonu pozostało pięć kolejek i maksymalnie 15 punktów do zdobycia.

TAK BAYERN ZAPEWNIAŁ SOBIE TYTUŁ W OSTATNICH LATACH:



2012/2013 - 28. kolejka

2013/2014 - 27. kolejka

2014/2015 - 30. kolejka

2015/2016 - 33. kolejka

2016/2017 - 31. kolejka

2017/2018 - 29. kolejka .

Pobudka i dwa gole

Mistrzowie zaczęli w mocno przemeblowanym składzie. Trener Jupp Heynckes dał odpocząć paru swoim asom. Na ławce usiadł m.in. Robert Lewandowski (nie zagrał w sobotę ani minuty, nie było potrzeby go eksploatować). Obok siedzieli też Mats Hummels, Thiago Alcantara, Franck Ribery, Javi Martinez i Thomas Mueller.

Goście wystartowali tak, jakby im nie zależało na zapewnieniu sobie mistrzostwa poza Monachium. Grali bez większego zaangażowania, nawet przegrywali po samobójczym golu Niklasa Suelego, aż w końcu po 30 minutach włączyli wyższy bieg. Wystarczył niespełna kwadrans, by pozbawić Augsburg złudzeń. Raz trafił Corentin Tolisso i raz James, a w obu sytuacjach błysnął Joshua Kimmich. Przy pierwszym golu asystował, a zanim padł drugi, ośmieszył rywala, puszczając mu piłkę między nogami. Wtedy we wszystko wmieszał się Juan Bernat, dograł do Jamesa, a Kolumbijczyk zrobił to, co do niego należało.

Źródło: PAP/EPA A zaczęło się po myśli Augsburga

Po przerwie kolejne dwa

Jeszcze przed samą przerwą powinien paść trzeci gol dla Bayernu. Znów podkręcił tempo Kimmich, podał do niepilnowanego Tolisso, ten miał do bramki z dziesięć metrów, wymarzoną sytuację, ale Marwina Hitza nie pokonał.



W drugiej połowie od siebie dołożyli po bramce Arjen Robben i Sandro Wagner i piłkarze FCB mogli świętować.

Znów nie mieli w Niemczech konkurencji. Liczby mówią same za siebie: 29 meczów, 23 zwycięstwa, po trzy porażki i remisy. Po prostu der Meister. W Monachium piwo lać będzie się litrami do rana.

Źródło: PAP/EPA Arjen Robben strzelił na 3:1. Można było świętować

Mecze 29. kolejki:

Hannover 96 - Werder Brema 2:1

FC Koeln - FSV Mainz 1:1

Freiburg - VfL Wolfsburg 0:2

Borussia M'Gladbach - Hertha Berlin 2:1

Augsburg - Bayern Monachium 1:4

Hamburger SV - Schalke (godz. 18.30)

niedziela

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

poniedziałek

RB Lipsk - Bayer Leverkusen