Bayern chce Hiszpana. "Klucz do transferu Lewandowskiego"





Pierwszym celem Niko Kovaca, od czerwca nowego trenera Bayernu, ma być Hiszpan Omar Mascarell. To wychowanek Realu. Madryckie media nie mają wątpliwości: ten piłkarz powinien pomóc w sprowadzeniu Roberta Lewandowskiego.

Mascarell jest piłkarzem Eintrachtu Frankfurt, a jego trenerem właśnie Kovac, który oficjalnie w piątek został mianowany następcą Juppa Heynckesa. Pracę w Bayernie Kovac zacznie po zakończeniu sezonu, ale ponoć już teraz planuje pierwsze ruchy przed rozpoczęciem swojej kolejnej misji.

Według madryckiego dziennika sportowego "AS", namawia on Mascarella na przeprowadzkę do Monachium. Co ma to wspólnego z Lewandowskim?

Omar Mascarell to defensywny pomocnik, urodzony na Wyspach Kanaryjskich. Jest wychowankiem Realu, ale od dwóch lat gra dla Eintrachtu. Tyle że madrycki klub zastrzegł sobie prawo odkupienia Hiszpana za cztery miliony euro. Z tej klauzuli ma skorzystać latem.

Źródło: as.com "AS" widzi to tak: Mascarell do Bayernu, Lewandowski do Realu

I tutaj splatają się drogi Mascarella i Lewandowskiego, ponoć mającego obsesję na punkcie gry w Realu.

"Omar może być kluczem do transferu Lewandowskiego" - twierdzi w sobotnim wydaniu "AS".

"Real chce Lewandowskiego, a Niko Kovac, ogłoszony właśnie trenerem Bayernu od przyszłego sezonu, chce mieć u siebie Omara Mascarella. Pini Zahavi, agent polskiego napastnika, zdaje sobie sprawę o zainteresowaniu Realu swoim podopiecznym, ale zdążył już przyznać, że możliwe przejście Lewandowskiego jest operacją trudną i delikatną. Jednakże przed złożeniem tej deklaracji na scenie nie było Kovaca i Mascarella. Pomocnik rodem z Gwinei Równikowej (stamtąd pochodzą jego rodzice - red.) może być kluczem do ułatwienia sprowadzenia Lewandowskiego do madryckiego klubu. Jeśli Bayern zamierza sprowadzić Mascarella, będzie musiał usiąść do rozmów z Realem, aby negocjować transfer polskiego napastnika" - tłumaczy swoje rozumowanie Manu Sainz, autor publikacji.

Ponoć chce, Bayern dementuje

Lewandowski związany jest kontraktem z Bayernem do 2021 roku. Jednak w lutym zdecydował się na zmianę menedżera. Pini Zahavi zastąpił Cezarego Kucharskiego, co odebrano jako krok w kierunku odejścia z Bayernu.

Hiszpańskie media informowały nawet, że "Lewy" uzgodnił już warunki umowy z Królewskimi. Strona niemiecka jednak systematycznie dementuje wszelkie plotki i zapewnia, że nie ma mowy o żadnym transferze RL9.

Bayern i Real zagrają ze sobą o finał Ligi Mistrzów.

Źródło: eintracht.de Mascarell i Kovac pracują ze sobą we Frankfurcie