Wielki zjazd Kapustki. Z Anglii do drugiej ligi belgijskiej

Był objawieniem Euro 2016. Zewsząd go chwalono, kariera była przed nim. Tymczasem Bartosz Kapustka w ostatnim dniu okna transferowego wylądował na peryferiach europejskiej piłki.

Kapustka do końca sezonu został wypożyczony z Leicester City do drugoligowego klubu belgijskiego Oud-Heverlee Leuven.



Kapustka trafił do ówczesnego mistrza Anglii w 2016 roku po mistrzostwach Europy, w których z reprezentacją Polski dotarł do ćwierćfinału. Wtedy cmokano nad jego umiejętnościami. Zachwycał się nawet Gary Lineker, kiedyś świetny piłkarz, dziś wzięty komentator.

Anglia, Niemcy, Belgia...

W ekipie Lisów polski skrzydłowy nie przebił się do podstawowego składu i przed rokiem trafił do występującego w Bundeslidze Freiburg. Po sezonie z siedmioma meczami w niemieckiej ekstraklasie wrócił do Leicester. Ostatnio grał w zespole do lat 23.



Nowy klub Kapustki, 14-krotnego reprezentanta Polski, zajmuje obecnie drugą pozycję w belgijskiej drugiej lidze.



Polacy w ostatnim dniu okna transferowego Bartosz Kapustka Leicester - OH Leuven (II liga belgijska) wypożyczenie Michał Żyro Wolverhampton - Pogoń Szczecin wypożyczenie Paweł Kieszek Cordoba - Malaga (druga liga hiszpańska) roczny kontrakt