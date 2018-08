Zwrot akcji w sprawie transferu Polaka. "Rozmyślił się po badaniach"





»

Była Anglia, były Niemcy, miały być Włochy. Miały, bo Bartosz Kapustka przeszedł już w piątek testy w Benevento Calcio, po czym - jak donoszą włoskie media - zmienił zdanie.

O wypożyczeniu do Benevento, a więc spadkowicza z Serie A, mówiło się od kilku dni. Do transakcji miało dojść w piątek. Wtedy też zamykało się okienko transferowe we Włoszech (o godzinie 20).

"Było wszystko dogadane"

I faktycznie, Kapustka przyleciał tego dnia do Rzymu, o czym poinformował znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. To tam, w klinice Villa Stuart, miał przejść badania medyczne.



#Calciomercato#Benevento, iniziate le visite mediche di #Kapustka: le foto https://t.co/sTnypeA204 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2018

Przeszedł je pozytywnie, ale jak donosi na Twitterze Daniele Longo z calciomercato.com, Polak w ostatniej chwili zrezygnował z podpisania kontraktu. "Było wszystko dogadane, ale zmienił zdanie po badaniach i postanowił nie podpisywać umowy z Benevento" - czytamy.



Follie da ultimo giorno: #Kapustka svolge le visite mediche a Roma per #Benevento. Tutto fatto ma al momento delle firme il clamoroso dietrofront — Daniele Longo (@86_longo) August 17, 2018

Według innych źródeł, transfer nie doszedł do skutku, ponieważ władze Benevento nie zdążyły na czas dopiąć formalności. Są też takie, które twierdzą, że była nią oferta z innego klubu. Na razie musi więc czekać.

Zjazd

Kapustka to odkrycie jakże udanego dla Biało-Czerwonych Euro 2016. Po powrocie z Francji zdecydował się zmienić Kraków na Leicester City, który zdobył historyczne mistrzostwo Anglii. Do pierwszego zespołu Lisów jednak się nie łapał, ostatecznie zagrał jedynie w Pucharze Anglii, a następnie został wypożyczony do niemieckiego SC Freiburg. Rzeczywistość okazała się brutalna. Polak, poza kilkoma błyskami i jednym golem, kraju naszych zachodnich sąsiadów nie podbił.