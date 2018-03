30-latek z szansą na debiut i mundial. "Lepiej późno niż wcale"





W 2007 roku był podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski do lat 20, kiedy ta ogrywała Brazylię na mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej. Wtedy wydawało się, że bramy dorosłej kadry stoją przed Bartoszem Białkowskim otworem. Musiało minąć jednak aż jedenaście lat, by pojawił się na zgrupowaniu pierwszej drużyny Biało-Czerwonych.

Na tamtej imprezie w Kanadzie w składzie Polaków byli także Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak, którzy dziś są kluczowymi zawodnikami drużyny Adama Nawałki. Polacy odpadli z turnieju w 1/8 finału po porażce 1:3 z Argentyną.

12 lat w Anglii

Sponsor pokazał koszulki. Tak Polacy wybiegną na mundial W środę... czytaj dalej » Losy Białkowskiego potoczyły się nieco inaczej niż wyżej wspomnianej dwójki. Bramkarz już w 2006 roku wyjechał do angielskiego Southampton. Na Wyspach Brytyjskich gra do dziś, a na przestrzeni lat zmieniał kluby na niższych szczeblach rozgrywkowych. Grał mniej lub bardziej regularnie, by wreszcie ustabilizować swoją pozycję w Notts County w 2013 roku. Rok później trafił do Ipswich Town i od tamtej pory miejsca w bramce już nie oddał.

Wreszcie zwrócił na siebie uwagę selekcjonera i zapracował na powołanie. Ze swoich pierwszych dni na zgrupowaniu we Wrocławiu jest bardzo zadowolony.

Szansę debiutu może otrzymać w towarzyskich starciach z Nigerią (23 marca) lub Koreą Południową (27 marca).

"Żadna decyzja nie została podjęta"

- Kadra przyjęła mnie ciepło. Na pierwszej kolacji zostałem przedstawiony reszcie drużyny. Kilku chłopaków znałem wcześniej, dlatego ten pierwszy kontakt z reprezentacją był łatwiejszy. Atmosfera, o której tak wiele się mówi, rzeczywiście jest super - powiedział Białkowski w rozmowie z reporterem TVN24 Adrianem Mielnikiem.

W zaaklimatyzowaniu się w dorosłej reprezentacji na pewno pomaga znajomość z Krychowiakiem i Szczęsnym. Ten drugi na środowej konferencji prasowej został zapytany o obecność Białkowskiego w kadrze. Golkiper Juventusu przyznał, że jest zaskoczony, że 30-latek dostaje szanse dopiero teraz. W 2007 roku myślał bowiem, że będzie to "bramkarz reprezentacji na lata".



- Moja historia potoczyła się do tej pory tak, że nie było powodów, aby do tej reprezentacji trafić wcześniej. Od kilku lat czuję się dobrze, prezentuję równy poziom i cieszę się, że teraz w niej jestem. Bo lepiej późno niż wcale - przyznał Białkowski.

Kadra pracuje nad nowym ustawieniem. "Czy będzie to słuszne, czas pokaże" - Pierwsze dwa... czytaj dalej » - Tutaj wszyscy zdajemy sobie sprawę, że teraz jest czas na trening i na nim trzeba dawać z siebie wszystko, aby być w każdej chwili gotowym. Wiadomo, poza treningiem są żarty, śmiechy. Kiedy jednak jest czas na pracę, to jest czas na pracę - dodał golkiper Ipswich.

A jak Białkowski widzi swoje szanse na debiut w którymś z marcowych meczów? - Chciałbym zagrać, ale żadna decyzja nie została jeszcze podjęta. Zobaczymy, jak trener to wszystko poukłada - odparł krótko.

Cztery mecze przed mundialem

Marcowe zgrupowanie i dwa sparingi są etapem przygotowań reprezentacji Polski do mundialu, który latem zostanie rozegrany w Rosji.

Na początku czerwca Biało-Czerwoni podejmą jeszcze Chile i Litwę. Mundial zainaugurują 19 czerwca meczem z Senegalem. W grupie czekać będzie na nich jeszcze Kolumbia i Japonia.