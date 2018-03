Messi na ratunek. Barca o włos od porażki





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Barcelona nie dała się pokonać

Lionel Messi zasiadł na ławce, a Barcelona do 88. minuty przegrywała na wyjeździe z Sevillą 0:2. Kiedy argentyński maestro wreszcie wbiegł na boisko, miejscowi musieli zapomnieć o zwycięstwie, bo goście dwa razy wpakowali piłkę do ich siatki.

To nic, że bez gwiazd. Królewscy i tak pewni swego W kadrze meczowej... czytaj dalej » Do soboty, w 29 ligowych kolejkach sezonu, Duma Katalonii nie przegrała. Spotkanie w Andaluzji rozpoczęła bez Messiego, któremu wciąż dokucza ból mięśnia przywodziciela. Uraz nie jest groźny, w środę czeka jednak Barcę mecz Ligi Mistrzów z Romą, trener i lekarze uznali zatem, że lepiej będzie, jeżeli Argentyńczyk odpocznie.

W kilkadziesiąt sekund

Od początku nic się w grze gości nie układało. A miejscowi czekali na szansę do zadania ciosu. Doczekali się jeszcze przed przerwą. Joaquin Correa precyzyjnie, na szósty metr, dograł do Franco Vazqueza, którego - nie wiedzieć czemu - nie pilnował żaden z obrońców. Marc-Andre ter Stegen był bezradny.



W drugiej połowie goście musieli gonić, ale musieli też uważać w obronie, bo Sevilla walczyła o podwyższenie wyniku. I stało się. Szybko, bo w 49. minucie, na 2:0 trafił Luis Muriel. On nim rywale w polu karnym też zapomnieli.

Piłkę meczową, a nawet dwie, miał Jesus Navas, najpierw przegrał jednak pojedynek sam na sam z Ter Stegenem, a chwilę potem jego uderzenie tuż sprzed linii bramkowej wybił Gerard Pique.

W minucie 58. Messi wbiegł na murawę. I pogoń zaczęła się na dobre. W samej końcówce z bliska trafił Luis Suarez, a kilkadziesiąt sekund później z dystansu Argentyńczyk. 2:2.

Źródło: PAP/EPA Messi długo siedział na ławce rezerwowych