"Murawa jak plaża", "godna pożałowania". Barcelona wściekła, będzie postępowanie





- To godne pożałowania, że w najlepszej lidze świata są takie warunki - w taki sposób piłkarze Barcelony komentowali fatalny stan murawy w Valladolid. Katalończycy wygrali z beniaminkiem 1:0, ale więcej niż o wyniku, mówiło się o boisku beniaminka. Prezes La Liga już zapowiedział wszczęcie postępowania.

Jeszcze kilka lat temu z podobnym problemem zmagały się niektóre polskie kluby. Teraz dotarł on do beniaminka hiszpańskiej ekstraklasy. Starcie z Barceloną było dla Valladolidu pierwszym w tym sezonie na Estadio Jose Zorrilla, więc kilka dni przed meczem zdecydowano położyć nową trawę. Działacze dobrze chcieli, ale wyszło zupełnie na odwrót.

"Wstyd"

W sobotni wieczór na tym obiekcie grać się nie dało. Było mnóstwo dziur i nierówności, które przeszkadzały w rozgrywaniu piłki, zwłaszcza Katalończykom, którzy przecież się w tym lubują. Trafić do bramki gospodarzy udało im się tylko raz - Ousmane Dembele zrobił to w 57. minucie.

Ryzyko odniesienia kontuzji było spore

Nic więc dziwnego, że więcej niż o skromnym zwycięstwie Blaugrany, mówi się w Hiszpanii o stanie murawy. "Kartoflisko" - to chyba najlepsze słowo, które określa jego stan. Takiego słowa użyli w niedzielę na okładce dziennikarze "Mundo Deportivo".



- Z tego powodu mecz był trudny. Jeśli chcemy sprzedawać nasz produkt do Stanów Zjednoczonych, powinniśmy najpierw przyjrzeć się temu, co się dzieje u nas. Stan murawy był żałosny. Nie chodzi już nawet o grę, a o ryzyko odniesienia kontuzji, to powód do wstydu - nie przebierał w słowach Gerard Pique.

Podobnie jak Sergio Busquets: - To godne pożałowania, że w najlepszej lidze świata są takie warunki do gry. Murawa wyglądała jak plaża. Było pełno nierówności - dodał pomocnik Dumy Katalonii.

Na murawie w Valladolid dziura koło dziury

Zdaniem trenera Barcy Ernesto Valverde, stan boiska znacznie wpłynął na przebieg widowiska. - Piłkarze potykali się, fragmenty trawy się podnosiły. Uniemożliwiało nam to grę. Wydaje się niemożliwe, by coś takiego się działo. Zakładam, że Valladolid zrobił, co mógł, jednak coś się stało i nie położono murawy wcześniej - zaznaczył Hiszpan. Barcelona była w tarapatach. VAR ją uratował 2. kolejka... czytaj dalej »

Spodziewają się kary

Jak na narzekania mistrzów Hiszpanii reagowali gospodarze? - Wygląda na to, że oni są piłkarzami, a my rolnikami, jednak przecież my też gramy w piłkę. Jako ostatni awansowaliśmy do Primera Division i mieliśmy problemy, żeby zdążyć na czas. Zrobiono jednak wszystko, co było możliwe - odpierał zarzuty trener beniaminka Sergio Gonzalez.

Bardziej przychylny Katalończykom był prezes Valladolid. - Rozumiem narzekanie Barcelony, ukaranie nas wydaje się sprawiedliwe - skwitował Carlos Suarez.

I faktycznie, na komentarzach się nie skończy. Prezes rozgrywek La Liga Javier Tebas ogłosił, że wyciągnie konsekwencje. "Stan murawy na stadionie Zorrilla nie spełniał minimalnych warunków wymaganych przez rozgrywki, takich jak La Liga. Oczywiście musi to skutkować wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, które wskaże odpowiedzialnych" - napisał na Twitterze.



