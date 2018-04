Rekord jest, tytuł za chwilę. Barca podleczyła kaca po Lidze Mistrzów





Foto: PAP/EPA/QUIQUE GARCIA Barcelona z rekordem ligi

Będąca ostatnio w podłych humorach Barcelona wciąż niepokonana w lidze hiszpańskiej. W sobotę wicemistrzowie kraju wygrali na swoim stadionie z Valencią 2:1.

Barca musiała przygotowywać się do meczu liżąc rany po kompromitującej porażce w Lidze Mistrzów. - Nie zamkniemy się w domach i nie zaczniemy płakać. Nie możemy rozpaczać nad tym, co straciliśmy, tylko skupić się na tym, co możemy osiągnąć - mówił przed spotkaniem trener Ernesto Valverde.

Porażka z Romą i tak musiała siedzieć w głowach jego piłkarzy. Długimi fragmentami przypominali oni zespół z wtorkowego starcia w Rzymie. Grali bez polotu, sytuacji mieli niewiele. Co jakiś czas sami prezentowali okazje rywalom. Na ich szczęście Valencia nie potrafiła ich wszystkich wykorzystać.

23. gol Suareza

Zapowiadało się efektownie. Już po kwadransie prowadzeni Barcelonie dał Luis Suarez, który wykorzystując sytuację sam na sam zdobył swoją 23. bramkę w sezonie. Potem gospodarze jednak stanęli.

Valencia mogła przed przerwą wyrównać. Błąd popełnił Marc Andre Ter-Stegen. Niemiec podał piłkę wprost pod nogi Rodrigo. Za chwilę się jednak zrehabilitował, kapitalnie parując strzał Hiszpana na poprzeczkę.

Po zmianie stron niewiele się zmieniło. Katalończycy podkręcali tempo tylko co jakiś czas. Wynik podwyższyli po rzucie rożnym. Piłkę posłał do siatki głową Samuel Umtiti, jedno z najsłabszych ogniw spotkania w Rzymie.

Valencia złapała kontakt dzięki bramce z rzutu karnego (faul Ousmane Dembele). Po golu Daniego Parejo emocjami pachniało tylko przez chwilę. Barcelona skutecznie trzymała gości daleko od własnego pola karnego. W niektórych przypadkach, co do niej nie podobne, grała nawet na czas.

Z rekordem po tytuł

Barcelona jest w tym sezonie w lidze niepokonana. Pod tym względem ustanowiła właśnie rekord rozgrywek. Łącznie z poprzednimi rozgrywkami nie przegrała już 39 spotkań. O jeden pobiła osiągnięcie Realu Sciedad z sezonu 1979/1980.

Przewaga Katalończyków w tabeli jest spora. Tytuł mogą sobie zapewnić już w kwietniu. W tym sezonie zagrają jeszcze w finale Pucharu Króla z Sevillą. Ale pewnie nawet podwójna korona nie wynagrodzi w pełni kibicom kolejnej szybko zakończonej przygody z Ligą Mistrzów.

32. KOLEJKA:



Girona - Betis 0:1

Sevilla - Villarreal 2:2

Barcelona - Valencia 2:1

Las Palmas - Real Sociedad

Leganes - Celta

Athletic - Deportivo



niedziela:

Eibar - Alaves

Atletico - Levante

Getafe - Espanyol

Malaga - Real Madryt